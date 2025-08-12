Mundial 2026: Massachusetts busca voluntarios

"Boston es una de las ciudades más históricas e influyentes de Estados Unidos, y ser sede del Mundial de la FIFA será otro momento histórico para nuestra ciudad", declaró Mike Loynd.

"Estamos encantados de invitar a nuestra comunidad a formar parte de la historia y mostrar al mundo el orgullo, la pasión y el espíritu que definen a Boston", añadió el director ejecutivo del Mundial 2026 en esa ciudad de estado del noreste estadounidense, donde se encuentra el Estadio Gillette, que albergará un duelo de cuartos de final previsto el 9 de julio de 2026.

Los voluntarios deben tener al menos 18 años y trabajarán en ocho turnos entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

Una encuesta de Axios Boston reveló que el 56% de los lectores aprobó el evento, mientras que el 43% temió interrupciones como el tráfico, las aglomeraciones y las dificultades de transporte.

La edición número 23 del Mundial será la primera que contará con 48 selecciones y en disputarse en tres países distintos. (ANSA).