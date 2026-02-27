Mundial 2026: México confirmado

"El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, me aseguró que el Mundial se jugará en nuestro país", afirmó la mandataria al aludir a una conversación telefónica que sostuvo con el dirigente en la víspera y tras la cual anunció que una delegación de la entidad llegará a México en breve para "verificar distintos aspectos" vinculados con la seguridad.

En el curso de una conferencia de prensa habitual, Sheinbaum le agradeció a Infantino la confianza demostrada "desde el inicio", a pesar de la situación que generó la muerte de "El Mencho", a la que también aludió al explicar que durante la conversación telefónica, le dije que el domingo se dio un episodio particular, pero ahora el país está volviendo a la normalidad".

Sheinbaum reiteró que "los turistas que lleguen al país serán recibidos con los brazos abiertos" y que los 13 partidos que albergará México en esta, la primera Copa del Mundo de la historia con 48 selecciones participantes y la tercera que organizará tras la que consagró campeón al Brasil de Pelé en 1970 y a la Argentina de Diego Maradona en 1986, se jugarán bajo absoluta garantía de seguridad.

Hace un par de días, la mandataria anticipaba que "no hay ningún riesgo" para los duelos que se disputarán en su país por el Mundial, así como tampoco en los dos que jugarán en Guadalajara por los repechajes en el estadio Akron el 26 de marzo Jamaica y Nueva Caledonia, cuyo vencedor chocará en ese mismo escenario cinco días después con República Democrática del Congo para definir al equipo que completará el Grupo K junto con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

La selección "cafetera" jugará ante ese rival el 23 de junio por la Copa del Mundo también en Guadalajara, previo al cual, el 11 de junio, lo harán en esa misma ciudad Corea del Sur con Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa por el Grupo A, por el que siete días después lo harán México y Corea del Sur, en tanto que el 26 de junio, por el Grupo H, chocarán Uruguay y España.

Un día después de aquella declaración de Sheinbaum, el propio Infantino reiteró su confianza en que las autoridades de ese país harían todo lo necesario para garantizar la seguridad durante los partidos de la Copa del Mundo que se celebrarán en México, que también tendrá como sede a la capital (donde se jugarán cinco) y a la norteña ciudad de Monterrey (que albergará otros cuatro). (ANSA).