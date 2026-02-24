Mundial 2026: "No está en riesgo", Sheinbaum

"Están dadas todas las garantías, no hay ningún riesgo", destacó la mandataria en referencia a los disturbios que estallaron en Guadalajara, que con la capital y la norteña ciudad de Monterrey serán sedes del certamen cuya organización México compartirá con Estados Unidos y con Canadá.

Jalisco es el estado en el que se registró la mayoría de los 250 bloqueos con vehículos incendiados, así como atentados y ataques a tiendas, que se suscitaron en 20 de los 32 estados del país tras la muerte de "El Mencho", situación que llevó a poner en duda si el estadio Akron estará en condiciones de albergar los partidos del repechaje por un pasaje al Mundial y los de la Copa propiamente dicha.

La FIFA designó a Guadalajara como sede de los duelos que jugarán Jamaica y Nueva Caledonia el 26 de marzo por la repesca mundialista y el que el ganador de ese partido animará el 31 de ese mismo mes con República Democrática del Congo para definir al equipo que completará el Grupo K junto con Portugal, Uzbekistán y Colombia, que en esa misma ciudad jugará con ese rival el 23 de junio por la Copa propiamente dicha.

Previo a ese duelo, el 11 de junio jugarán en esa ciudad también Corea del Sur con Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa por el Grupo A, por el que siete días después lo harán México y Corea del Sur, en tanto que el 26 de junio, por el Grupo H, chocarán Uruguay y España.

Fuentes cercanas al Comité Organizador en Guadalajara, citadas por el diario "Reforma", revelaron que se prepara una reunión urgente con miembros de la FIFA para analizar el caso dada la cercanía de aquel partido que definirá a uno de los últimos clasificados a la Copa del Mundo.

El diario "El Universal", incluso, señaló que la FIFA "evalúa quitarle a Guadalajara la sede del repechaje mundialista", aunque se apresuró a aclarar que "la sede del Mundial no está en riesgo", pero dijo que al organismo "sí le preocupó mucho lo sucedido en Guadalajara".

Para mañana, se prevé que se celebre el amistoso entre México e Islandia, con recaudación agotada, en el estadio "La Corregidora" de Querétaro, a unos 200 kilómetros de la Ciudad de México, donde no se registraron actos de violencia como secuela de la muerte de "El Mencho", pero sí se prevén imponentes medidas de seguridad.

A la FIFA "le interesa saber qué pasa con la seguridad en Guadalajara, pues quiere estar segura que se cuentan con todos los elementos" para garantizar la protección de equipos y aficionados, pues están muy cerca los partidos del repechaje intercontinental, señalaron las fuentes.

El analista deportivo David Faitelson señaló que "si la FIFA o el Comité Olímpico Internacional "buscaran solo a países modelo para ser sedes de sus torneos la lista se reduciría considerablemente", pero recordó que "los Mundiales han sido históricamente influenciados por conflictos bélicos provocando cancelaciones, cambios de sede y tensiones políticas".

En 1968, se llegó a temer que se desatara la violencia en la Ciudad de México durante los Juegos Olímpicos de ese año debido a una oleada de disturbios estudiantiles en los meses previos que tuvo su acto culminante el 2 de octubre cuando el Ejército reprimió a los manifestantes y provocó la muerte de decenas de ellos y de decenas de detenidos.

Sin embargo, la competencia se desarrolló sin novedad, aunque todavía la "Matanza de Tlatelolco" sigue siendo una especie de "herida abierta" en la conciencia de este país.

El diario surcoreano "Chosum" señaló que existe preocupación en el seleccionado de ese país por "su seguridad" debido a que también eligió al complejo deportivo del club Chivas Verde Valle, en Guadalajara, como su campamento base. (ANSA).