Mundial 2026: Partido Demócrata europeo desafía a la FIFA y a EEUU

La carta, firmada por el secretario general, el italiano Sandro Gozi; por eurodiputados y por líderes de partidos, enumera los problemas críticos relacionados con la denegación de entrada, el bloqueo de visados y los controles cada vez más invasivos por parte de Washington, incluyendo el control de redes sociales y sistemas automatizados que exponen a aficionados y delegados a riesgos de arbitrariedad incompatibles con el Estado de derecho.

Por lo tanto, el PDE solicita un grupo de trabajo consular europeo en las ciudades sede de los partidos, la monitorización en tiempo real de las devoluciones e incidentes, y directrices sobre los derechos de los ciudadanos en caso de detención o devolución.

Además, solicita disposiciones sobre derechos humanos y no discriminación en los protocolos de la FIFA-UEFA con Estados Unidos y un número de emergencia multilingüe disponible las 24 horas para aficionados y delegaciones.

"Un evento global como el Mundial debe unir a través del deporte, no exponer a millones de personas a la arbitrariedad.

Hoy en día, existen precedentes concretos que ponen en duda la previsibilidad de los procedimientos de entrada y la protección de los derechos fundamentales. Por eso, exigimos garantías claras, públicas y verificables", afirmó Gozi, que es eurodiputado liberal.

El PDE también instó a Washington a "formalizarse por escrito para garantizar procedimientos de entrada predecibles, no discriminatorios y no arbitrarios, excluyendo el uso de herramientas automatizadas o sistemas de elaboración de perfiles que carezcan de transparencia y de la posibilidad de recurso".

De lo contrario, se advierte, las federaciones e instituciones de la UEFA también deberían considerar no participar en el torneo.

La misiva del PDE se conoció el mismo día en que la administración del presidente Donald Trump profundizó su política de endurecimiento migratorio con una suspensión generalizada en la tramitación de visas para ciudadanos de 75 países, entre ellos Brasil, Colombia, Cuba, Haití y Uruguay, además de Somalia, Rusia, Afganistán, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia y Yemen.

La decisión fue adoptada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ordenó detener el procesamiento de todas las solicitudes de visado provenientes de esos países mientras se llevan a cabo "verificaciones adicionales", según una comunicación interna a la que tuvo acceso Fox News.

De acuerdo con el documento, los funcionarios consulares fueron instruidos para rechazar temporalmente las solicitudes hasta recibir nuevas directivas, en una medida que afecta tanto a visas de turismo y negocios como a otros tipos de permisos de ingreso. (ANSA).