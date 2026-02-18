Mundial 2026: Perros robotizados en México

El municipio situado en el estado de Nuevo León informó que los dispositivos cuadrúpedos, adquiridos por $2.500.000 (aproximadamente 146 mil dólares), están diseñados para acceder a zonas de alto riesgo y transmitir video en tiempo real a los agentes que se mantienen a una distancia prudencial.

Equipados con altavoces, también pueden dar órdenes, como se demostró en una simulación en la que un autómata ordenó a un hombre armado que soltara su arma.

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, explicó que la prioridad es "apoyar a la policía con la primera intervención para salvaguardar la integridad física de los agentes" en situaciones críticas como riñas o amenazas armadas.

La iniciativa busca modernizar la protección de la afición y la ciudadanía durante los partidos programados para junio y julio en la Copa del Mundo 2026 (ANSA)