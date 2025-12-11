Mundial 2026: Seattle confirma organización del "Pride match"

El Comité Organizador del Mundial 2026 anunció que el partido Egipto e Irán estará dedicado a causas LGBTQ+ y permitirá a Seattle celebrar su "Fin de Semana del Orgullo" anual.

"SeattleFWC26 continúa preparando, según lo previsto, su programa de eventos fuera del estadio durante el Fin de Semana del Orgullo y durante todo el torneo, en colaboración con líderes, artistas y emprendedores LGBTQ+", declaró Hana Tadesse, vicepresidenta de comunicaciones del comité organizador local, en un comunicado.

"El fútbol tiene el poder único de unir a personas a través de fronteras, culturas y creencias. El noroeste del Pacífico alberga una de las comunidades iraní-estadounidenses más grandes, una creciente diáspora egipcia y comunidades adineradas que representan a todos los equipos que recibiremos", añadió Tadesse.

"Nos comprometemos a garantizar que todos los residentes y visitantes experimenten la cálida bienvenida, el respeto y la dignidad que caracterizan a nuestra región", completó la vicepresidenta de comunicaciones del comité organizador de la ciudad del estado de Washington.

El partido entre Irán y Egipto había sido designado "Partido del Orgullo" antes del sorteo, y Seattle estaba programado para recibir ese mismo día el duelo Nueva Zelanda-Bélgica, también por el Grupo G.

Sin embargo, la distribución de partidos asignó a Seattle el partido Irán-Egipto, tras lo cual se conocieron las protestas de las federaciones de fútbol de ambos países, donde la homosexualidad es ilegal y está criminalizada.

Según la ley islámica (Sharia), las relaciones homosexuales están prohibidas en Irán y, en algunos casos, pueden ser castigadas con la muerte.

A su vez, Egipto no prohíbe explícitamente la homosexualidad, pero a menudo la castiga con leyes que se refieren al libertinaje.

El presidente de la Federación Iraní de Fútbol (FFIRI), Mehdi Taj, calificó como "irracional" la decisión del Comité Organizador del Mundial 2026 de denominar como el "Partido del Orgullo" el duelo que la selección de su país jugará en Seattle contra el combinado de Egipto.

El Comité Organizador del Mundial 2026 consideró que ese partido sería una oportunidad para celebrar los derechos LGBTQ+ en conjunción con las manifestaciones del "Fin de semana del Orgullo", que conmemoran el aniversario de los Disturbios de Stonewall de 1969, que impulsaron el movimiento de liberación gay en Estados Unidos.

Este evento anual es especialmente emotivo en una ciudad que siempre ha estado a la vanguardia de estas luchas.

Ante el anuncio conocido en la víspera, el comité organizador del Orgullo de Seattle informó que antes del duelo entre Egipto e Irán se llevará a cabo un "Partido del Orgullo" gay.

Esta iniciativa fue decidida por el comité organizador del Orgullo de Seattle, que organizará marchas y manifestaciones del orgullo gay en la ciudad más grande del estado de Washington ese fin de semana.

El comité invitó a artistas de todo el estado a presentar proyectos artísticos sobre el tema de la lucha contra la discriminación sexual para exhibirlos durante el partido y en la ciudad antes del duelo entre Egipto e Irán. (ANSA).