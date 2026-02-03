Mundial 2026 servirá de "test" para distribución de visas de cara a Los Ángeles 2028

El Mundial 2026 de fútbol constituirá un primer test sobre la capacidad de Estados Unidos para albergar espectadores procedentes del mundo entero, con vistas a los Juegos Olímpicos 2028 de Los Ángeles, estimó este martes el presidente del Comité Olímpico Estadounidense (USOPC).

Con la competición reina de la FIFA (11 junio-19 julio) coorganizada con México y Canadá, "todo proceso de acogida de visitantes de otros países en Estados Unidos para eventos deportivos es objeto de un test, a una escala menor pero con un alcance mundial ya muy importante", dijo Gene Sykes.

El patrón del olimpismo estadounidense fue preguntado sobre la posibilidad para los poseedores de boletos de lograr una visa, habida cuenta del endurecimiento de la política migratoria por parte del presidente Donald Trump.

Fue consultado en el marco de la presentación de los preparativos de las justas de 2028 ante la 145ª sesión del Comité Olímpico Internacional (COI), en Milán, Italia.

Los organizadores de los Juegos de Los Ángeles pusieron en marcha junto a las autoridades federales una plataforma, "VisaLink", destinada a facilitar las gestiones para el ingreso en Estados Unidos de deportistas, cuerpos técnicos y partes interesadas, pero que no se aplicará para los espectadores.

Girmay Berhane, miembro etíope del COI, preguntó cómo se podrá garantizar la "igualdad de oportunidades para los espectadores".

"Existen, en el seno del Departamento de Estado, personas que tienen autoridad sobre el sistema de visas", respondió Gene Sykes. "Si somos capaces de designar personas capaces de tratar esas cuestiones de antemano, creo que sería un buen sistema".

La entrada en territorio estadounidense es ya un motivo de preocupación mayor para las organizaciones de aficionados para el Mundial de fútbol, después de que Trump hiciese de la política antinmigración uno de los ejes de su segundo mandato en la Casa Blanca.

El jefe de Estado prometió un "pase FIFA" que permita a todo poseedor de un boleto lograr una cita más rápidamente.

Pero "su boleto no es una visa", advirtió el responsable de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y las condiciones de acceso a territorio estadounidense no serán suavizadas.