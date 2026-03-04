Mundial 2026: Sheinbaum recibió la Copa del Mundo a 100 días del inicio del torneo

La ceremonia se llevó a cabo durante la habitual conferencia de prensa matutina, según informaron los principales medios de México, que albergará el Mundial por tercera vez luego de las ediciones de 1970 y 1986.

En el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, la presidenta levantó con entusiasmo el trofeo junto al exfutbolista brasileño Bebeto, quien primero lo besó y luego lo acunó, imitando su famosa celebración de los cuartos de final del Mundial de 1994, ganado por la "Canarinha" en Estados Unidos.

En aquella ocasión, Bebeto anotó un gol contra Países Bajos y dedicó el gesto al nacimiento de su tercer hijo, Mattheus.

Sheinbaum destacó el orgullo de ser el único país que ha sido sede del Mundial en tres ocasiones, mientras que Louis Balat, presidente de Coca-Cola México, agradeció a México por "más de cien años de colaboración" y anunció una gira promocional por varias ciudades para que el público pudiera ver el trofeo.

