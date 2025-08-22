Mundial 2026: Sorteo el 5 de diciembre

“Es un gran honor”, dijo el mandatario desde la Casa Blanca, flanqueado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al anunciar la noticia que anticipaba momentos antes la cadena CNN.

“Cada partido será como un Super Bowl, el evento más grande en la historia del deporte”, completó Trump al comparar los duelos del Mundial de fútbol con la gran final de la Liga profesional de Football Americano (NFL), la cita de mayor convocatoria en este país.

Trump destacó que la Copa del Mundo aportará US$30.000 millones a la economía estadounidense, bastante golpeada de hecho por la aplicación de aranceles a las exportaciones que el presidente impulsó como estrategia para su recuperación.

La idea de que el sorteo mundialista se realice en Washington apunta a darle un papel en el torneo a la capital estadounidense, que no figura entre las once de este país que serán sedes de los partidos: Atlanta, Dallas, Filadelfia, Houston, Kansas City, San Francisco, Miami, Los Ángeles, Nueva York, Nueva Jersey y Seattle, a las que se suman las mexicanas Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey y las canadienses Toronto y Vancouver.

Los 48 participantes que animarán la Copa del Mundo estarán divididos en 12 grupos de cuatro integrantes, cuyos primeros dos clasificados avanzarán junto con los ocho mejores terceros a los dieciseisavos de final. Hasta el momento, además de las tres selecciones anfitrionas, tienen asegurado su pasaje de antemano otras diez, entre ellas Argentina, que defenderá la corona lograda en Qatar 2022.

Junto con la "albiceleste" de Lionel Scaloni y de Lionel Messi, ya lograron la clasificación Ecuador y Brasil en las eliminatorias sudamericanas que otorgan seis boletos directos y la chance de un repechaje; Nueva Zelanda, que conquistó el único directo de Oceanía (el otro saldrá de un repechaje); además de Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia, que se aseguraron seis de las ocho plazas directas (la séptima se dirimirá también en un repechaje).

Restan por definirse también aún las nueve que otorgarán las eliminatorias africanas (la décima disputará un repechaje), las tres directas restantes de la Concacaf, que también da derecho a otras dos plazas en repechajes, y las 16 europeas, 12 de las cuales las obtendrán los primeros de cada grupo eliminatorio regional, mientras que las cuatro restantes se dirimirán en repechajes. (ANSA).