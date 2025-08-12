Mundial 2026: Spalletti apuesta por Gattuso

“Soy una persona que se maneja por los sentimientos y no por los intereses y con la selección sentí que estaba en el paraíso”, explicó Spalletti, que llegó al combinado nacional catapultado por el éxito que logró como conductor del Napoli, al que llevó a la conquista del “scudetto” en 2022-23 después de 33 años de espera, halago que el club repitió en la pasada temporada al mando de Antonio Conte, otro con pasado sin gloria en la “azzurra”.

Sobre su experiencia al frente de la selección, con la que se despidió en octavos de final de la Eurocopa de Alemania que se disputó el año pasado (derrota frente a Suiza) y en la que Italia defendía la corona lograda en Wembley en 2021 con Roberto Mancini como conductor, Spalletti destacó “Lo dejé todo, pero no logré nada y me siento decepcionado por no haber estado a la altura de las expectativas”.

El triunfo por 2-0 frente a Moldavia en Reggio Emilia el 9 de junio no bastó para aplacar las críticas tras la derrota por 3-0 en Oslo frente a Noruega sufrida tres días antes, en el debut de Italia en las eliminatorias europeas al Mundial 2026, que reflotó viejos fantasmas en una selección tetracampeona del mundo que quedó al margen de las pasadas dos ediciones, en Rusia 2018 y en Qatar 2022, tras caer en sendos repechajes.

La posibilidad de tener que volver a apelar a esa vía para lograr el pasaje a la próxima (en un Grupo I en el que Noruega manda con puntaje ideal al haber ganado los cuatro partidos que jugó) encendió algunas alarmas y llevó a los dirigentes de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) a dar un golpe de timón para enderezar el rumbo en las eliminatorias antes de que sea demasiado tarde.

Con ese objetivo, fue designado Gattuso, campeón mundial en Alemania 2006 como jugador del combinado que entrenaba Marcello Lippi, a quien Spalletti le deseó la mejor de las suertes y en quien dijo confiar para “lograr la clasificación de Italia al próximo Mundial”, tras reconocer que “nos conocemos desde hace mucho tiempo y nos queremos mucho”.

En diálogo con el programa #Nonsolomercato que será emitido el lunes por Rai 2, Spalletti se refirió a su ciclo como técnico de la “azzurra” y admitió su “fracaso”, sin apelar a esa palabra, pero asumiendo “toda la responsabilidad”, al reconocer que “fui yo quien eligió a los jugadores y conté con el apoyo de la federación, pero no contribuí al crecimiento de la selección y lo lamento sobre todo por los aficionados”.

“Es una situación que no me resbala, sino que, por el contrario, me consume”, confesó al comentar que habló con Gattuso y al reiterar que “Rino llevará a Italia al próximo Mundial”, destacando que su sucesor en el cargo, “es parecido a mí porque los dos somos apasionados por lo que hacemos y muy dedicados”.

También se refirió a la actualidad del Napoli, que volverá a jugar la Champions tras recuperar la corona del fútbol italiano con Conte: “Ha sentado las bases para pelear en todos los frentes con un trabajo serio”, razón por la cual lo consideró como uno de los candidatos al “scudetto” en la temporada que se pondrá en marcha el 23 de agosto (fecha en la que el último campeón del “Calcio” visitará al ascendido Sassuolo.

Consultado por otros equipos que considera favoritos al trono del fútbol italiano, Spalletti aseguró: “Son los mismos de siempre: Napoli, Inter, Milan y Juventus, pero espero que también estén en carrera Roma y Lazio”, afirmó al destacar que se sentía “muy contento por los regresos de Maurizio Sarri (en Lazio) y de Massimiliano Allegri (en Milan) y curioso por lo que Gasperini (en Roma) puede lograr ahora lejos de casa”, tras su exitoso paso por Atalanta.

