Mundial 2026: unos 100.000 efectivos en México

La integridad de los asistentes al torneo que México organizará conjuntamente con Estados Unidos y Canadá y en la que albergará 13 partidos (cinco en la capital, cuatro en Guadalajara y otros cuatro en Monterrey) estará a cargo del general Román Villalvazo Barrios.

El jefe del Centro de Coordinación para la Copa del Mundo 2026 informó hoy ante la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que el dispositivo contempla "personal de las Fuerzas Armadas, corporaciones de seguridad y personal privado".

La quinta parte de esos elementos corresponderán a las Fuerzas Armadas -Ejército, Marina y Guardia Nacional- y más de la mitad (55.000) al ministerio de Seguridad y Protección Ciudadana.

Villalvazo afirmó que el dispositivo contempla "el uso de tecnología, unidades terrestres y aeronaves" para reforzar la vigilancia en las tres ciudades sedes.

El funcionario afirmó que el dispositivo también contempla el uso de binomios caninos, aeronaves, vehículos militares y "sistemas tecnológicos para detectar amenazas", así como para "prevenir, identificar y mitigar cualquier riesgo o amenaza contra las personas, el espacio aéreo y las aguas territoriales del mar mexicano". (ANSA).