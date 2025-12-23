Mundial 2026: Zaccagni apuesta por Gattuso

"Somos un grupo maravilloso. Desafortunadamente, no logramos llegar directamente, pero lo haremos bien en los dos partidos que nos quedan. Nos clasificaremos porque lo merecemos", afirmó Zaccagni sobre la Copa del Mundo prevista en Estados Unidos, Canadá y México.

En diálogo con Sky Sport, el delantero de 30 años, que marcó 1 gol en sus 13 partidos con la "azzurra", reveló que Gattuso "antes de ser entrenador, es amigo nuestro, y eso le ha dado muchísimo al grupo".

"Luego, en el campo, hace un trabajo fantástico, es un entrenador muy fuerte, y por eso también estoy seguro de que lo lograremos", insistió Zaccagni sobre la clasificación de Italia al Mundial 2026.

Gattuso, campeón mundial con Italia en Alemania 2006, asumió como DT de la "azzurra" en junio de 2025 en reemplazo de Luciano Spalletti, actual entrenador de Juventus que fue despedido tras un mal inicio en el Grupo I de las Eliminatorias europeas al torneo previsto el año próximo en Estados Unidos, Canadá y México.

El ex mediocampista, de 47 años, sumó 5 triunfos y sufrió 1 derrota en sus seis partidos como DT de Italia, que finalizó en el segundo puesto del Grupo I detrás de Noruega, que ganó la zona con 24 puntos, seis más que la "azzurra", a la que goleó por 3-0 como local (con Spalletti) y por 4-1 como visitante.

Ese resultado confirmó a Italia en el segundo puesto del Grupo I, tras lo cual el sorteo realizado por la FIFA determinó que la "azzurra" recibirá a Irlanda del Norte en Bérgamo en el partido previsto el jueves 26 de marzo de 2026 por una de las semifinales de la Ruta A del repechaje de las Eliminatorias europeas por un boleto al Mundial 2026.

La "azzurra", ausente en Rusia 2018 y Qatar 2022, perdió con Suecia y con Macedonia del Norte en los respectivos repechajes para esas ediciones del Mundial y precisa vencer a Irlanda del Norte para avanzar a la final de la Ruta A del playoff que espera también al ganador del duelo entre Gales y Bosnia-Herzegovina.

El sorteo que la FIFA celebró el pasado viernes 5 en Washington para determinar las zonas del Mundial 2026 estableció que el ganador de la final de la Ruta A del playoff europeo se sumará al Grupo B que ya integran Canadá, Qatar y Suiza.

Por otra parte, Zaccagni habló sobre la temporada de Lazio y ponderó especialmente el trabajo del DT Maurizio Sarri, imposibilitado de sumar refuerzos en el libro de pases del verano boreal porque el club superó durante el primer trimestre de 2025 tres parámetros económicos que impone la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

Zaccagni expresó que la temporada de Lazio "empezó con bastantes dificultades, pero hicimos bien en mantenernos unidos", tras lo cual destacó que Sarri "también supo inculcar su mentalidad".

"Ahora vemos meses de trabajo, y estamos contentos. Sarri es un motivador, te impulsa a darlo todo. Cuando ganas y haces el trabajo que te pide, está encantado, y nos encanta verlo así.

Nos gusta darlo todo, y ahora lo está consiguiendo. Es una de las mayores satisfacciones", resaltó Zaccagni, quien también se refirió a sus expectativas para 2026.

"Desde una perspectiva futbolística, me gustaría darle la mayor alegría posible a la afición de Lazio: se lo merecen, y nosotros también. Estamos creando algo realmente hermoso, y lograr nuestros objetivos en este ambiente es gratificante", remarcó.

"La afición te da muchísimo: lo sientes todo, la historia, el amor incondicional. Esto es Lazio. Si no estás involucrado, es difícil de entender", completó Zaccagni. (ANSA).