Mundial 2206: dt de Irak pide reprogramar repechaje por la guerra

"Si el partido se juega en México, nos resultará difícil salir de Bagdad", advirtió Arnold en diálogo con la cadena estadounidense CNN en alusión al duelo que Irak debe jugar el martes 31 en Monterrey contra el ganador de Bolivia y Surinam.

Sin embargo, el entrenador de 62 años alertó sobre las dificultades de sus jugadores de poder viajar ante el cierre del espacio aéreo de Irak hasta el 1 de abril tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Aproximadamente el 60% de mis jugadores juegan en Irak, todo mi cuerpo técnico vive en Irak, todo mi personal médico vive en Qatar y actualmente estamos teniendo problemas para obtener visas mexicanas", enfatizó Arnold.

El DT australiano añadió que ya se había visto obligado a cancelar una etapa de preparación en Estados Unidos: "Ahora todo se ha paralizado porque no podemos salir de Bagdad", subrayó.

"Obviamente, la FIFA debe tomar una decisión rápida al respecto, porque es un poco injusto en este momento, considerando lo que estamos enfrentando", argumentó Arnold, quien sugirió que Surinam y Bolivia disputen su partido el jueves 26, y que el ganador de ese partido enfrente a Irak en Estados Unidos poco antes del Mundial 2026, que comienza el 11 de junio.

"Si no podemos llegar, Surinam siempre podría jugar contra Bolivia, y nosotros siempre podríamos jugar contra el ganador poco antes del Mundial, lo que nos permitiría prepararnos adecuadamente y hacer todo lo necesario para tener éxito", explicó Arnold.

"Bolivia y Surinam pueden jugar en marzo; no tienen ninguna complicación con los vuelos ni nada; pueden llegar de inmediato, y nosotros podríamos jugar contra el ganador. El ganador se queda y juega el Mundial, y el perdedor se va a casa", completó Arnold.

En tanto, República Democrática del Congo espera también el martes 31, pero en Guadalajara, al vencedor del duelo entre Nueva Caledonia y Jamaica para definir el otro boleto del torneo internacional de repechaje para el Mundial 2026 previsto en Estados Unidos, Canadá y México. (ANSA)