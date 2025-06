Mundial de Clubes enfrenta resistencia en Europa, pero la FIFA confía en su gran apuesta

La Copa Mundial de Clubes. ¿Una era nueva y audaz para el deporte más popular del mundo o un gran inconveniente, clavado a la fuerza en un calendario de fútbol que ya está al límite?

El torneo que la FIFA amplió exponencialmente arranca el 14 de junio en Miami, en medio de litigios en Europa, amenazas de huelga y advertencias reiteradas sobre el bienestar mental y físico de los jugadores debido al aumento del número de partidos.

Europa se ha resistido desde diciembre de 2023, cuando se anunció la nueva adición a la oferta futbolera. Las voces de disidencia del continente que enviará la mayoría de los equipos al torneo no han dado tregua.

“Queremos proteger el fútbol. Es un gran problema y no se trata sólo de la carga de trabajo. La cuestión es sobre la gobernanza porque el calendario es una consecuencia de la gobernanza del fútbol”, afirmó David Terrier, presidente del sindicato de jugadores FIFPRO Europa.

La gran apuesta de la FIFA

El sentimiento de rechazo no se comparte universalmente. Se puede percibir el entusiasmo en muchas otras partes del mundo por la oportunidad de enfrentarse a gigantes como el Real Madrid en el mayor torneo global de clubes jamás escenificado.

El máximo volumen de venta de entradas fuera de Estados Unidos ha sido de Brasil, Argentina y México.

El cerebro detrás de esta idea es Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. El organismo rector del fútbol mundial apuesta a que su torneo rivalice con la Liga de Campeones y distintos certámenes nacionales en términos de estatus, riqueza y popularidad, describiéndolo como su “principal competición de clubes”.

Con 32 equipos —antes lo jugaban siete— y organizado en Estados Unidos durante junio y julio, se jugará cada cuatro años. Esto significa que muchos jugadores de élite enfrentan la perspectiva de disputar torneos en sus meses de descanso en tres de cada cuatro años en el futuro, con el Mundial de Clubes intercalado entre la Copa Mundial masculina para selecciones nacionales, la Eurocopa y la Copa América.

Dudas en Europa

La falta de entusiasmo en Europa fue notable cuando se anunció el nuevo formato.

“No estoy en contra de nuevas competiciones, estoy en contra de la falta de tiempo para recuperarse año tras año", manifestó Pep Guardiola, el técnico del Manchester City.

Jürgen Klopp, otrora entrenador de Liverpool y ahora jefe de fútbol global para Red Bull, lo atizó como “inútil”.

“Significa que no tienes descanso de verano”, dijo.

“Quien gane el torneo es el ganador más pobre de todos porque tiene que jugar durante todo el verano”.

La demanda interpuesta por FIFPRO Europa y la Asociación de Ligas Europeas azuzó más el aire adverso desde el continente.

Javier Tebas, el presidente de la Liga española, se pronunció a favor de sacar al Mundial de Clubes del calendario.

El año pasado se puso en duda si el Real Madrid —la franquicia más famosa del fútbol— incluso declinaría competir después de que el entonces técnico Carlo Ancelotti supuestamente sugirió que los 15 veces campeones de la Copa de Europa desairaran el torneo debido a los premios. El Madrid no tardó en aclarar que participaría después de todo.

Los clubes se lo toman en serio

A pesar de las críticas, el torneo cuenta con el respaldo de la Asociación de Clubes de Europa, que representa a la mayoría de sus equipos principales, y los que participan no se lo toman a la ligera.

Europa estará representada por algunos de los clubes insignes como el Madrid, Manchester City, Bayern Múnich y Paris Saint-Germain, que acaba de consagrarse en la Liga de Campeones. Astros de la talla de Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Erling Haaland saltarán a la cancha.

El Madrid apuró el fichaje de Trent Alexander-Arnold para asegurarse de que estuviera disponible para el nuevo técnico Xabi Alonso. Además, el mediocampista Jude Bellingham retrasará una operación de hombro para poder jugar.

Aunque el atacante Phil Foden dijo que él y sus compañeros del Man City estaban “mentalmente agotados” después de una floja temporada del club —sin títulos— no dudó de su determinación de ganar la Copa Mundial de Clubes.

“Algunos clubes se lo tomarán más en serio que otros, pero sé lo que es el City y el club que somos. Definitivamente nos lo tomaremos en serio”, dijo.

Luis Enrique también se mostró entusiasta.

“Es una competición nueva, pero emocionante por lo que significa", dijo el técnico del PSG. "La competición en sí me parece muy atractiva. Hay que buscar el equilibrio entre ese desgaste físico y mental que hay al final de la temporada con la motivación que vamos a tener por jugar esta competición”. El potencial para que el ganador se lleve a casa US$125 millones de un total de premios de US$1000 millones probablemente también ha ayudado a alimentar el interés de los clubes participantes. Falta de comunicación Las ligas europeas y el sindicato de jugadores dicen que la falta de conversaciones provocó que se entrara en conflicto con la FIFA sobre el torneo. Ambos organismos quieren ser consultados sobre nuevas competiciones que se agreguen al calendario y esa fue la base de su caso ante la Comisión Europea, dijo Mathieu Moreuil, vicepresidente de las ligas europeas. “Quiero decir, enviamos cartas, intentamos involucrarnos, no hubo consultas reales a través de ningún tipo de comités ni nada”, dijo. Moreuil habló en una sesión informativa celebrada en Múnich antes de la final de la Liga de Campeones el mes pasado, a la que asistió The Associated Press. Fue evidencia de la intención de seguir presionando a la FIFA incluso en las semanas finales antes de que comience la Copa Mundial de Clubes. “La FIFA es la que se ocupa del fútbol mundial y es el organismo rector y debería cuidar del juego”, dijo Moreuil. La FIFA no respondió a las solicitudes de comentarios. Grandes expectativas Técnicos y jugadores en América Latina no se han quejado de tener que jugar más partidos. En Argentina hay una gran expectativa. Según la FIFA, Boca Juniors fue el primer equipo en agotar las entradas para sus tres partidos de la fase de grupos, probablemente ayudado por dos duelos en Miami, donde hay una gran comunidad argentina. “Boca tiene merecido jugar el Mundial de Clubes, por su grandeza, por su gente, que es clave", dijo el técnico de Boca, Miguel Ángel Russo. Los equipos latinoamericanos también han estado activos en el mercado de fichajes, haciendo contrataciones destacadas en los últimos meses. Sergio Ramos, antiguo capitán del Real Madrid, se unió al equipo mexicano Monterrey. En Argentina, River Plate añadió a siete jugadores a comienzos de año y el club brasileño Palmeiras pagó 18 millones de euros (US$20 millones) por el delantero Paulinho. Aliento El júbilo se desató en el país anfitrión cuando Los Ángeles FC aseguró la última plaza en el torneo tras doblegar al club mexicano América en un playoff. Acompañará al Inter Miami de Lionel Messi y a los Seattle Sounders como los representantes a Estados Unidos.

En Japón, miles de aficionados desplegaron una enorme bandera que decía “Alza la Copa del Mundo” en la antesala del último partido en casa de Urawa Reds antes de dirigirse a Estados Unidos.

Para Corea del Sur, representada por Ulsan HD, se trata de un orgullo nacional participar.

“Este no es solo el viaje de un club, sino un mensaje que toda la K-League envía al mundo”, dijo el medio de noticias local Asia Today.

Para Arabia Saudí, el Mundial de Clubes es la oportunidad de mostrar el rápido crecimiento de su Pro League tras el impulso del reino rico en petróleo para convertirse en un actor importante en el mapa del fútbol, lo que ha incluido atraer a Cristiano Ronaldo, y obtener la sede de la Copa del Mundo de 2034.

Será representada por su equipo más exitoso, Al Hilal, que fracasó en su intento de fichar a Bruno Fernandes, el capitán del Manchester United en las semanas previas al torneo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.