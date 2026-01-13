Mundial de Clubes: Exponen el trofeo en el Museo de la FIFA

La llegada del trofeo se produce tras la inauguración del Mundial de Clubes de la FIFA el pasado verano boreal, un torneo que ofreció 63 partidos, durante los cuales se anotaron 195 goles al cabo de un mes en Estados Unidos.

El primer campeón, Chelsea, levantó el trofeo en Nueva York (Nueva Jersey) marcando el inicio de una nueva era en las competiciones futbolísticas mundiales de alto nivel.

El trofeo se exhibirá en la Sala de Fundaciones del museo, ofreciendo a los visitantes una impactante exposición que refleja la evolución del fútbol moderno.

Su ubicación no es casual: el espacio, según explica un comunicado, rinde homenaje a la misión original de la FIFA de promover las competiciones internacionales y desarrollar el fútbol a nivel mundial.

Como símbolo de los últimos avances del fútbol mundial, el trofeo no sólo refleja estos principios fundacionales, sino que también refuerza la misión del Museo de la FIFA de salvaguardar y celebrar el legado de este deporte con todo el mundo.

Diseñado por la FIFA y producido en colaboración con Tiffany & Co, el trofeo está elaborado en oro vermeil y presenta detallados grabados láser que retratan la rica historia y cultura del deporte, desde los expresivos jugadores y la afición entusiasta hasta la fundación de la FIFA. Como emblema mundial, incluye inscripciones en 13 idiomas y braille. Su diseño contemporáneo y sus detalles inclusivos subrayan su papel como símbolo de una competición creada para unir a clubes y aficionados de todo el mundo. (ANSA).