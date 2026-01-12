Mundial de Clubes femenino: Qatar quiere organizar el torneo en 2028

Lo reveló el diario inglés The Guardian, el cual advirtió que el torneo podría tener un impacto significativo en la temporada 2027-28, incluyendo las principales ligas europeas.

El mes pasado, la FIFA anunció que la nueva competición se celebrará del 5 al 30 de enero de 2028, pero aún no se ha determinado el país anfitrión ni el posible lanzamiento de un proceso de candidatura formal.

El interés de Qatar forma parte de una estrategia a largo plazo: tras albergar el Mundial masculino en 2022, Doha ha fortalecido su relación con la FIFA y continúa posicionándose como sede de grandes eventos.

La Copa Intercontinental de Clubes de la FIFA se celebró en Al-Rayyan en diciembre pasado, y la "Finalísima" entre España (campeón de la Eurocopa) y Argentina (bicampeón de la Copa América) está programada para marzo en Doha.

Qatar había expresado previamente su interés en albergar el Mundial de Clubes masculino de 2029, pero el proyecto se archivó tras la decisión de la FIFA de trasladar el torneo al verano boreal.

Sin embargo, la idea de albergar el primer Mundial de Clubes femenino en el Golfo podría generar controversia, pues las críticas sobre la protección de los derechos LGBTQ+ y la débil tradición del fútbol femenino en el país son generalizadas.

La selección femenina de Qatar, fundada en 2009, no ha disputado partidos oficiales en años y no está clasificada por la FIFA.

Sin embargo, la infraestructura existente de Qatar y el clima invernal templado juegan a su favor. (ANSA).