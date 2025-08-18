Mundial de Clubes: FIFA evalúa organizarlo cada 2 años

Lo publicó el diario inglés The Guardian, el cual advierte que, de concretarse el plan del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aumentará la presión sobre el calendario internacional y provocará nuevas críticas por parte de la Premier League y la UEFA.

La segunda edición del Mundial de Clubes con 32 participantes se celebrará en 2029, pero el reporte refiere que los equipos más importantes están presionando a la FIFA para que el torneo sea bienal con el objetivo de duplicar sus ingresos.

Según la reconstrucción del periódico británico, Real Madrid planteó la opción durante conversaciones que mantuvo en junio pasado con la FIFA en Miami, tras lo cual se sumaron otros clubes como Barcelona, Manchester United, Liverpool y Napoli, cuatro entidades que quedaron al margen del certamen ganado por Chelsea.

Fuentes de la FIFA explicaron al Guardian que la hipótesis no es viable para 2027, pero que después de 2029 el calendario internacional será diferente y se podrá estudiar la opción de organizar el Mundial de Clubes en 2031 con la presencia de 48 equipos.

En este caso, el calendario de la FIFA eliminará el receso del verano boreal de junio, un período que la UEFA utiliza para la disputa de las finales de la Nations League. (ANSA).