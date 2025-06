Mundial de Clubes, un bálsamo para varios de los participantes europeos

El primer Mundial de Clubes (del 14 de junio al 13 de julio en Estados Unidos) se presenta para varios clubes europeos (como Real Madrid, Juventus, Inter, Manchester City y Chelsea) como la ocasión para cerrar con un título una temporada más o menos decepcionante.

Paradoja del destino o capricho del sistema de clasificación al nuevo formato de este torneo planetario, al Mundial de Clubes no acudirán cuatro de los campeones de las mejores ligas europeas: Liverpool, Barcelona, Nápoles y Sporting.

Solo PSG y Bayern Múnich, ultradominadores en sus respectivos campeonatos, llegarán al torneo donde se supone que estarán los mejores clubes del mundo como vencedores de la Ligue 1 y de la Bundesliga, respectivamente.

Esto significa, además, que algunas de las estrellas que han brillado con sus equipos esta temporada, como Mohamed Salah, Lamine Yamal o Raphinha, no estarán en Estados Unidos.

Primer campeón de la historia del torneo

Para varios de los participantes de Europa, el Mundial de Clubes se presenta como la ocasión para reivindicarse. El Real Madrid, por ejemplo, cerró el curso sin títulos mayores (logró la Supercopa europea y la Copa Intercontinental de la FIFA), lo que acabó costando el puesto a su entrenador Carlo Ancelotti, sustituido por Xabi Alonso ya en Estados Unidos.

El club blanco, que ya pasó a la historia como el primer campeón de Europa en 1956 y de la antigua Copa Intercontinental, buscará escribir una nueva página de oro, por lo que la entidad afronta el torneo "con orgullo y con la máxima ilusión para volver a hacer soñar a nuestros millones de aficionados por todo el mundo con un nuevo título".

El Atlético de Madrid tampoco realizó una buena temporada; fuera de la lucha por la Premier, el Chelsea se conformó con un torneo menor, la Conference League, mientras que el Manchester City terminó la temporada en blanco.

Además el Inter llegará tras dejar escapar el triplete en la recta final de temporada, tras perder el 'Scudetto' en la última jornada y con la histórica goleada (5-0) encajada en la final de Champions ante el PSG; Juventus y Dortmund lograron in extremis el boleto para la próxima Liga de Campeones; Benfica y Oporto fueron superados por el Sporting; incluso el RB Salzburgo no pudo recuperar la corona en Austria frente al Sturm Graz.

Una acumulación de decepciones para estos equipos que será difícil compensar con una buena actuación en el Mundial de Clubes.

Dos clubes por país como máximo

La participación de estos clubes es fruto del particular sistema de clasificación para este reformado Mundial de Clubes, en el que priman los resultados de la Champions en los últimos cuatro años (los cuatro campeones del periodo 2021-2024 y los ocho mejores clasificados en el ranking FIFA, con un máximo de dos equipos por país.

Esta problemática tiene difícil solución. Podría contarse con el último campeón de Europa, pero por motivos obvios de organización, la FIFA no puede esperar a conocerlo a solo 15 días de su torneo. Tener en cuenta los resultados de las ligas domésticas también podría ser engañoso, ya que el Nápoles, por ejemplo, no disputó este año ninguna competición europea, con lo que pudo 'centrarse' en la Serie A. Otra posibilidad sería que la FIFA se guarde en la manga alguna invitación, pero entonces entrarían en juego criterios subjetivos y la instancia tendría dificultades para explicar por qué invita a un equipo y no a otro. Ya le ocurrió al invitar al Inter de Miami de Leo Messi como representante del país anfitrión... pese a que el equipo de Florida ni siquiera ganó la MLS. - Cuestión de dinero - Quitar el límite de dos clubes de un mismo país como máximo podría provocar que un campeonato potente, como la Premier League inglesa acaparase un buen número de plazas, como ha ocurrido con el Brasileirao, presente en Estados Unidos con cuatro equipos (de seis representantes de la Conmebol): Palmeiras, Botafogo, Flamengo y Fluminense como vencedores de la Copa Libertadores. A la FIFA se le presenta una disyuntiva a resolver en próximas ediciones, ya que la ausencia de algunos grandes clubes resta atractivo al torneo. Y al final, tal como reconoció el patrón del fútbol Gianni Infantino en 2016 para justificar el nuevo torneo, todo se reduce a una cuestión de dinero: "Tenemos que hacer un Mundial de Clubes más interesante para los equipos y para los aficionados de todo el mundo. Eso atraerá más patrocinadores y más televisiones". mcd/dam/pm