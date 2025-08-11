Mundial de Rugby femenino contará con protectores bucales luminosos en caso de golpe en la cabeza

Las jugadoras que participen en el Mundial de Rugby (del 22 de agosto al 27 de septiembre en Inglaterra) contarán con protectores bucales que se iluminan en caso de importante golpe en la cabeza durante un partido, anunciaron el lunes organizadores.

El protector bucal se iluminará de rojo si el impacto es suficientemente fuerte como para potencialmente causar una conmoción.

En ese caso, el árbitro parará el juego y la jugadora tendrá que abandonar el campo para una evaluación de su lesión.

Tras el Mundial de Rugby femenino, el objetivo es introducir este sistema en el rugby de primer nivel.

El doctor Eanna Falvey, jefe médico en World Rugby, dijo que cada jugadora del Mundial llevará estos nuevos protectores bucales salvo dos, que llevan aparato dentales.

Estos protectores bucales miden cuánto rota y se mueve hacia arriba y hacia abajo una cabeza tras una colisión. Cuando estas medidas superen los rangos estimados normales, comenzará a parpadear.

Los datos de World Rugby indican que la tasa de conmoción es similar en el rugby masculino y femenino.

Las lesiones por golpes en la cabeza se señalan a veces como la causa de otras enfermedades, como la enfermedad de la motoneurona, epilepsia o la enfermedad de Parkinson.