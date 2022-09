Mundial: Embajador de Qatar recibe pedido por derechos LGBT

BERLÍN (AP) — El embajador de Qatar en Alemania recibió el lunes un pedido para que el país elimine la pena de muerte por la homosexualidad al participar durante un congreso sobre derechos humanos organizado por la federación alemana de fútbol apenas dos meses antes que el país de Medio Oriente organice la Copa Mundial.

Dario Minden, representante de un grupo de aficionados, se dirigió en inglés al embajador qatarí, Abdulla bin Mohammed bin Saud Al Thani, en el congreso en Frankfurt.

“Soy un hombre y me gustan los hombres", dijo Minden. “Me gustan — no se sorprendan — tengo relaciones con otros hombres. Esto es normal. Así que lo mejor es aceptarlo, o alejarse del fútbol. Porque la regla más importante en el fútbol es que el fútbol es para todos. No importa si eres lesbiana, si eres gay. Es para todos. Para los chicos. Para las chicas. Para todos en el medio”.

Minden prosiguió. “Hay que abolir la pena de muerte. Abolir todos los castigos que se refieran a identidad sexual y de género. La regla de que el fútbol es para todos es muy importante. No podemos permitir que usted la rompa, por más rico que sea. Usted está bienvenido a unirse a la comunidad internacional del fútbol y, desde luego, ser anfitrión de un gran torneo. Pero así son las cosas en el deporte. Hay que aceptar las reglas”.

Al Thani pudo responder después, pero sus comentarios no fueron difundidos. Apenas los primeros 90 minutos del congreso de la federación fueron abiertos al público y no se invitó a la prensa.

El portavoz de la federación, Steffen Simon, dijo que la organización no tomó la decisión de mantener en reserva la mayor parte del congreso, pero “recibimos un mensaje claro de algunos participantes de que querían hablar sobre estos asuntos de manera interna con nosotros. No quieren hablarlo en público. Respetamos eso”.

Las leyes de Qatar han sido cuestionadas durante la última década previo al Mundial.

El mayor general de la policía Abdulaziz Abdullah Al Ansari, el líder a cargo de de la seguridad del Mundial, dijo previamente a The Associated Press que las banderas arcoíris estarían prohibidas en las tribunas de los partidos del torneo a fin de proteger a los aficionados de agresiones por promover los derechos de la comunidad LGBT

Al Ansari insistió que las parejas LGBT serán bienvenidas y aceptadas en Qatar para el Mundial, que se disputa del 20 de noviembre al 18 de diciembre, pese a que las relaciones entre personas del mismo sexo siguen siendo consideradas un delito en la nación conservadora del Golfo Pérsico.

Previo al pronunciamiento de Minden, Al Thani se quejó ante el congreso que el tema de los derechos humanos desvía la atención al torneo.

“A todos nos importa la situación de los derechos humanos. Pero yo disfrutaría más si viera que no nos enfocamos en un solo tema, también cómo se disfruta el fútbol y el efecto que el fútbol tiene en la población mundial", dijo Al Thani.