Muñoz cree "una evidencia" que el Rey reina pero no gobierna y ve la iniciativa de Trump con Gaza alineada con el PP

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado hoy que es "una evidencia" que el Rey reina pero no gobierna como dijo ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid en una entrevista y ha destacado que la propuesta del presidente de EEUU, Donald Trump, para Gaza está en línea con las propuestas del PP.

Así se ha pronunciado en declaraciones a 'Antena 3', recogidas por Europa Press, al ser preguntada por la afirmación de ayer de Ayuso. "Es una evidencia. Yo creo que la señora Ayuso no ha dicho nada que no sepamos todos", ha exclamado.

No obstante, ha dejado claro que el PP comparte al 100% las palabras del Rey sobre Palestina y ha señalado que su partido está por una solución pacífica y por encontrar la paz cuanto antes en el conflicto que está ocurriendo en Gaza.

En este sentido, ha dicho que las medidas que ha anunciado Trump van "un poco en la línea" de lo que viene defendiendo el PP todos los días como es la devolución de los rehenes, que se devuelvan a los presos, que se sienten a negociar, que haya un gobierno tecnocrático y que Israel retire sus tropas: "Eso es lo que lleva diciendo el Partido Popular todos estos días".

Además, advierte de que primeros ministros como el del Reino Unido, el señor Starmer, al que señala como "poco sospechoso de estar en posiciones radicales de derechas", ha felicitado esta iniciativa del presidente norteamericano para llevar la paz a Gaza mediante la negociación.