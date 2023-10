(Cambios en el párrafo 1 y 8, añade los comentarios del abogado en el 10 y la adhesión de la ciudad a la demanda en el 11)

MURCIA, 2 oct (Reuters) -

A dos clubes nocturnos destruidos por un incendio mortal en la ciudad española de Murcia durante el fin de semana se les había declarado hace un año que operaban sin un permiso válido y se les había ordenado cerrar, dijeron las autoridades locales el lunes.

No está claro por qué se permitió que las discotecas siguieran funcionando tras la orden. Según las autoridades, al menos 13 personas murieron en el incendio de la madrugada del domingo, el peor de los registrados en España en décadas.

Desde entonces, los equipos de emergencia no han encontrado más restos. "No hay más fallecidos y no constan más desaparecidos", declaró a TVE el jefe de la oficina regional del Gobierno central, Francisco Jiménez.

El fuego se propagó por tres locales nocturnos vecinos de Atalayas, en las afueras de la ciudad, pero dos de ellos —Teatre y La Fonda— fueron los más afectados. Aún se desconocen las causas del incendio.

Las autoridades locales dijeron en una rueda de prensa el lunes que Teatre, que tenía una licencia para operar como club nocturno y cocina desde 2008, había solicitado un permiso especial después de dividir el establecimiento en dos en 2019.

Pero en enero de 2022, el ayuntamiento le ordenó cesar toda actividad comercial, ya que dividir el edificio les obligaba a solicitar un permiso completamente distinto. Teatre recurrió sin éxito la decisión y la orden de cierre se dictó en octubre de 2022.

"Se van a depurar todas las responsabilidades de cualquier tipo", declaró a la prensa Antonio Navarro, concejal de Urbanismo.

Navarro, que dijo que las autoridades municipales no tenían constancia de que los locales nocturnos siguieran abiertos a pesar de la orden de cierre, señaló que aún no habían averiguado si los inspectores locales habían visitado recientemente los locales para hacer cumplir la orden.

Todas las víctimas fueron encontradas en la discoteca La Fonda, cuyo techo se había derrumbado debido a la intensidad de las llamas, explicó Diego Seral, portavoz de la Policía Nacional española.

El abogado de La Fonda, Francisco Adán, dijo a periodistas que nadie había notificado al club que no tenía un permiso válido. "De hecho, hace aproximadamente un año, hubo que hacer una serie de modificaciones a raíz de una inspección", añadió.

La ciudad de Murcia se unirá a la demanda contra el club, según las autoridades.

Los medios de comunicación españoles informaron de que varios de los fallecidos pertenecían a un grupo que celebraba un cumpleaños.

La policía aún no ha podido acceder al lugar debido a las altas temperaturas y al peligro de derrumbe, declaró a TVE el alcalde de Murcia, José Ballesta.

Los bomberos estaban trabajando para estabilizar la estructura y permitir a los investigadores acceder al lugar, añadió.

Según las autoridades, hasta el momento solo se han identificado los restos de tres de las trece víctimas.