Murcia reclama consenso y suficiente financiación para abordar el futuro Estatuto Marco de los trabajadores del SNS

MURCIA, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - El consejero de Salud de Murcia, Juan José Pedreño, ha resaltado este miércoles la necesidad de que "se establezca un marco presupuestario adecuado para financiar el desarrollo del futuro Estatuto Marco", una norma que regulará la relación laboral de los profesionales sanitarios y no sanitarios del Sistema Nacional de Salud. Pedreño ha participado en el Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, convocado por el Ministerio de Sanidad en Madrid, en el que ha insistido en la prioridad de trabajar desde un escenario de "coordinación, consenso con las comunidades, los colectivos profesionales y representantes de los trabajadores en esta fase de negociación previa". A su juicio, escuchar a las comunidades y a los representantes del personal sanitario y no sanitario "es determinante porque compartimos el objetivo común de que los avances laborales y profesionales posibiliten una mejora en la calidad y seguridad asistencial", aunque critica que "la convocatoria de hoy se ha hecho fuera de tiempo y con premura para valorar el borrador elaborado por el Ministerio". "La Región de Murcia respalda iniciativas para la mejora de las condiciones laborales de los profesionales, pero con propuestas viables, solvencia jurídica y financiación adecuada, como hemos manifestado todos los consejeros en la reunión, y que no generen agravios o enfrentamientos entre categorías profesionales, si el objetivo es que realmente mejoren las condiciones laborales y retributivas de todo el personal del Sistema", ha manifestado Pedreño. El titular de Salud ha incidido, una vez más, "como en la mayoría de los asuntos que se debaten con el Ministerio de Sanidad, que no es posible debatir propuestas que supongan un impacto económico sin el compromiso del Gobierno de España en su financiación, lo que retrasa y paraliza cualquier negociación". Por otro lado, el consejero ha lamentado que los técnicos "no han podido revisar en su totalidad el texto que propone el Ministerio, lo que dificulta que avancemos en este texto, por lo que la convocatoria de hoy carece de sentido, si no es para echar un pulso a las comunidades y descargar sobre ellas la responsabilidad ministerial de abordar este importante asunto con rigor". Pedreño ha expuesto, además, que "establecer unas condiciones actualizadas a las necesidades de los profesionales del Sistema Nacional de Salud requiere también una solución a la falta de facultativos especialistas, como venimos reclamando hace años, para poder dar respuesta a los nuevos criterios del Estatuto".