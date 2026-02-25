Murieron 129 periodistas en 2025, la mayoría a manos de Israel, según el CPJ

Por David Brunnstrom

WASHINGTON, 25 feb (Reuters) -

El año pasado, un total de 129 periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados en el ejercicio de su profesión, dos tercios de ellos a manos de Israel, según informó el miércoles el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Fue el segundo año consecutivo en que se bate el récord de asesinatos de periodistas y el segundo año consecutivo en que Israel es responsable de dos tercios de ellos, según informó en su informe anual el CPJ, una organización independiente con sede en Nueva York que documenta los ataques contra la prensa.

Los disparos israelíes mataron a 86 periodistas en 2025, en su mayoría palestinos en Gaza, pero también a 31 trabajadores en un ataque contra un centro de medios hutí en Yemen, el segundo ataque más mortífero que ha registrado el CPJ, según la organización.

Israel también fue responsable del 81% de los 47 asesinatos que el CPJ clasificó como ataques intencionados o "asesinatos". Según el informe, la cifra real probablemente sea mayor debido a las restricciones de acceso que dificultaron la verificación en Gaza.

El ejército israelí no respondió a una solicitud de comentarios. En el pasado ha dicho que sus efectivos en Gaza solo atacan a combatientes, pero que operar en zonas de combate conlleva riesgos inherentes. Israel reconoció haber atacado el centro de medios de comunicación en Yemen en septiembre, describiéndolo en ese momento como un brazo propagandístico de los hutíes.

En varios casos, Israel ha reconocido haber atacado a periodistas en Gaza que, según dijo, tenían vínculos con Hamás, sin aportar pruebas verificables. Las organizaciones internacionales de noticias han negado rotundamente que los reporteros asesinados tuvieran vínculos con milicianos. El CPJ calificó estas acusaciones de Israel como "calumnias mortales".

Israel no permite la entrada de periodistas extranjeros en Gaza, por lo que todos los trabajadores de los medios de comunicación asesinados allí eran palestinos.

El informe afirma que "el ejército israelí ha cometido más asesinatos selectivos de periodistas que el ejército de cualquier otro Gobierno del que se tenga constancia", y señala que el CPJ comenzó a recopilar datos hace más de tres décadas.

Su informe indica que al menos 104 de los 129 periodistas asesinados murieron en relación con conflictos. Aparte de Gaza y Yemen, los países más mortíferos para los periodistas son Sudán, donde murieron nueve, y México, donde murieron seis. Cuatro periodistas ucranianos fueron asesinados por soldados rusos y tres periodistas murieron en Filipinas, según el informe.

Rusia ha negado haber atacado deliberadamente a periodistas y ha acusado a Ucrania de atacar a reporteros rusos, lo que Kiev niega. La embajada de Rusia en Washington no hizo comentarios inmediatos sobre el informe del CPJ.

Entre los fallecidos el año pasado se encuentra el periodista de Reuters Hussam al-Masri, asesinado por fuego israelí en agosto mientras operaba una transmisión de vídeo en directo desde el Hospital Nasser de Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lamentó el ataque, en el que también murieron otros cuatro periodistas, calificándolo de "trágico accidente".

El ejército israelí dijo que su objetivo era una cámara de Hamás, pero una investigación de Reuters reveló que el dispositivo pertenecía a Reuters.