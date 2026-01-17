Murió a los 76 años el dueño de la Fiorentina, Rocco Commisso

El empresario Rocco Commisso, propietario y presidente de la Fiorentina, murió este sábado a los 76 años, anunció el club italiano de fútbol.

"Con gran dolor y tristeza, la familia Commisso anuncia la desaparición del presidente Rocco B. Commisso. Tras un largo período de atención médica, nuestro amado presidente nos ha dejado", indicó la Fiorentina en un comunicado.

"Siempre te echaremos de menos", añade la 'Viola', que cumplirá 100 años la próxima temporada.

Fundador del grupo Mediacom Communications, Commisso nació en Italia y emigró de niño a Estados Unidos con su familia.

En 2019 compró la Fiorentina, club histórico de una Serie A en la que ocho de los veinte equipos están actualmente en manos de capitales extranjeros, siete de ellos norteamericanos.

Bajo su dirección, el club de Florencia disputó y perdió tres finales, en la Copa de Italia (2023) y en la Conference League (2023, 2024).

La temporada pasada terminó sexta en la liga italiana, su mejor clasificación desde 2016. Pero desde agosto, el club toscano atraviesa un período calamitoso, con el cese de Stefano Pioli tres meses después de su llegada, y una 18ª plaza en liga con apenas dos victorias y 14 puntos.

Commisso contribuyó a modernizar la Fiorentina, a la que dotó de un moderno centro de entrenamiento, que costó 120 millones de euros y lleva su nombre. El estadio Artemio Franchi por otro lado está siendo renovado desde 2024.

Rocco Commisso invirtió igualmente en el fútbol en Estados Unidos, al tomar el control en 2017 del New York Cosmos -donde jugaron entre otros Pelé y Franz Beckenbauer- antes de cederlo en 2025.