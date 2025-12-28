Murió Brigitte Bardot, tenía 91 años

La famosa actriz francesa tenía 91 años.

La fundación que lleva su nombre anunció la noticia.

"La Fundación Brigitte Bardot anuncia con profunda tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, Madame Brigitte Bardot, actriz y cantante de renombre mundial, quien decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y energía al bienestar animal y a su fundación", se lee en un comunicado.

Bardot se convirtió en una estrella mundial tras aparecer en "Y Dios creó a la mujer" en 1956, y protagonizó aproximadamente 50 películas más antes de abandonar la actuación para dedicarse a la defensa de los derechos de los animales. (ANSA).