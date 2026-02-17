Murió el documentalista estadounidense Friederick Wiseman a los 96 años

El cineasta documental estadounidense Frederick Wiseman falleció el lunes a sus 96 años, confirmó un representante a la AFP.

Wiseman murió pacíficamente en su casa en Cambridge, Massachusetts, según un comunicado de su productora, Zipporah Films.

El cineasta realizó más de 40 documentales sobre las instituciones de Estados Unidos. Fue reconocido por su particular y poco intrusiva mirada de la vida diaria de las personas.

Su primera película, "Titicut Follies", capturó la cruda realidad de un asilo para personas con enfermedades mentales, Bridgewater.

Rodado en 1967, el documental mostró imágenes de maltratos a los pacientes, incluida una polémica escena en la que un hombre era alimentado a la fuerza por un médico mientras fumaba, y las cenizas caían en el embudo de la comida.

En uno de sus proyectos de 2020, llamado "City Hall", regresó a su ciudad natal, Boston. Dos años después realizó una incursión poco frecuente en la ficción con "A Couple", inspirada en la relación y la correspondencia entre León Tolstói y su esposa, Sofía.

En una entrevista con la AFP en 2021, aseguró que la lista de las instituciones sobre las que quería hacer películas era "interminable".

"¿Y si el gran novelista estadounidense no escribiera novelas?", tituló el New York Times en 2020 al describir la obra de Wiseman como "el equivalente contemporáneo más cercano" a la novela clásica.