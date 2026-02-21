Murió el pintor suizo Peter Stämpfli, exponente europeo del pop art

El pintor suizo y pionero del pop art en Europa Peter Stämpfli, conocido sobre todo por su trabajo con neumáticos, murió el viernes a los 88 años, anunció la galería Georges-Philippe & Nathalie Vallois en un comunicado.

Al informar del deceso, el galerista Georges-Philippe Vallois, que representa al pintor, describió a Stämpfli como "uno de los artistas más singulares de la segunda mitad del siglo XX".

Nacido en 1937 en Deisswil (Suiza) y formado en la Escuela de Bellas Artes de Bienne, el pintor empezó a exponer en los años 1960 en varias galerías.

A lo largo de los años, su obra se incorporó a las colecciones de museos como el MoMA (Museum of Modern Art) de Nueva York o el Centro Pompidou de París.

"Lo que me distinguió es una voluntad de aislar el objeto sobre un fondo blanco. Sacar el objeto de su historia, de su contexto", explicó Stämpfli a la AFP en 2018, en el marco de una exposición en la galería Vallois dedicada a su trabajo sobre objetos y gestos de la vida cotidiana.

El pintor suizo, que pasó varios periodos en París, se hizo famoso desde finales de los años 1960 por sus llamativos automóviles y también por las llantas de esos autos, con cuyas huellas trazaba infinitos motivos geométricos.

Asimismo, Peter Stämpfli dirigió películas y cortometrajes, y también se dedicó a la escultura.