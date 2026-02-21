LA NACION

Murió el pintor suizo Peter Stämpfli, exponente europeo del pop art

El pintor suizo y pionero del pop art en Europa Peter Stämpfli, conocido sobre todo por su trabajo con neumáticos, murió el viernes a los 88 años, anunció la galería...

Murió el pintor suizo Peter Stämpfli, exponente europeo del pop art
Murió el pintor suizo Peter Stämpfli, exponente europeo del pop art

El pintor suizo y pionero del pop art en Europa Peter Stämpfli, conocido sobre todo por su trabajo con neumáticos, murió el viernes a los 88 años, anunció la galería Georges-Philippe & Nathalie Vallois en un comunicado.

Al informar del deceso, el galerista Georges-Philippe Vallois, que representa al pintor, describió a Stämpfli como "uno de los artistas más singulares de la segunda mitad del siglo XX".

Nacido en 1937 en Deisswil (Suiza) y formado en la Escuela de Bellas Artes de Bienne, el pintor empezó a exponer en los años 1960 en varias galerías.

A lo largo de los años, su obra se incorporó a las colecciones de museos como el MoMA (Museum of Modern Art) de Nueva York o el Centro Pompidou de París.

"Lo que me distinguió es una voluntad de aislar el objeto sobre un fondo blanco. Sacar el objeto de su historia, de su contexto", explicó Stämpfli a la AFP en 2018, en el marco de una exposición en la galería Vallois dedicada a su trabajo sobre objetos y gestos de la vida cotidiana.

El pintor suizo, que pasó varios periodos en París, se hizo famoso desde finales de los años 1960 por sus llamativos automóviles y también por las llantas de esos autos, con cuyas huellas trazaba infinitos motivos geométricos.

Asimismo, Peter Stämpfli dirigió películas y cortometrajes, y también se dedicó a la escultura.

AFP
Conforme a
The Trust Project