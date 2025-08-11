Murió el senador colombiano Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay, el senador colombiano y precandidato presidencial, murió este lunes, tras no superar las graves heridas que le causó un atentado con disparos ejecutado por un menor de edad el pasado 7 de junio, cuando realizaba una jornada de proselitismo político en Bogotá.

Uribe (39 años) recibió tres impactos de bala y permaneció recluido desde el día del ataque en Fundación Santa Fe de Bogotá, clínica que desde el principio calificó de graves las heridas y dio pocas esperanzas de su recuperación.

El sábado anterior, el centro especializado informó que su estado de salud había empeorado, luego de "un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central", razón por la cual su pronóstico era "crítico" y "reservado".

Tras 66 días de hospitalización, todo el tiempo en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y en estado "crítico", de acuerdo a los reportes ofrecidos por el centro hospitalario, finalmente la salud del congresista se deterioró este lunes y falleció.

"Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti", manifestó hoy María Claudia Tarazona, esposa de congresista.

"Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos", añadió en su mensaje, desde Instagram.

El joven político era una de las cartas para las presidenciales de 2026 por el partido Centro Democrático y había llegado al Senado en esta legislatura, siendo el congresista más votado, con 226.923 sufragios.

Uribe era el hijo de otra víctima de la violencia política del país, la periodista Diana Turbay, asesinada en enero de 1991, en momentos en que permanecía en poder del jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, quien había emprendido una lucha contra el Estado colombiano en rechazo a la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos.

Hasta el momento, las autoridades locales no han establecido las motivaciones del crimen, ni los autores intelectuales, aunque hay indicios de que habría sido ordenado por los disidentes de la Segunda Marquetalia.

Las indagaciones han llevado al arresto de seis personas, Elder José Arteaga Hernández "El Costeño", señalado de ser el coordinador del ataque, William Fernando González Cruz, Carlos Eduardo Mora González, Katerine Andrea Martínez, Cristian Camilo González Ardila y el menor de edad que le disparó el 7 de junio en el evento político.