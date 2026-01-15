Murió Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía de España

Llevaba tiempo sufriendo un grave deterioro cognitivo, según la prensa española.

La reina Sofía, muy unida a su hermana, estuvo con ella hasta el último momento en el Palacio de La Zarzuela, donde vivía desde 1981 y lugar de su fallecimiento.

Nacida en Sudáfrica, vivió en El Cairo, Roma y Madrás.

Fue vista en público por última vez en febrero de 2025 en Atenas, donde asistió a la boda de su sobrino Nicolás de Grecia.

No estaba casada ni tuvo hijos, y su vida singular llevó a sus sobrinos a llamarla "Peculiar" o "tía Pecu".

Aprendió piano y fue concertista casi profesional, estudió arqueología y se interesó por el hinduismo, el esoterismo, la ufología y el mundo paranormal.

El otro hermano de la reina Sofía, de 87 años, Constantino, falleció en enero de 2023 a los 82 años. (ANSA).