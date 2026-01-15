Murió Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía de España
Tenía 83 años. Lo informó el Palacio de la Zarzuela
Llevaba tiempo sufriendo un grave deterioro cognitivo, según la prensa española.
La reina Sofía, muy unida a su hermana, estuvo con ella hasta el último momento en el Palacio de La Zarzuela, donde vivía desde 1981 y lugar de su fallecimiento.
Nacida en Sudáfrica, vivió en El Cairo, Roma y Madrás.
Fue vista en público por última vez en febrero de 2025 en Atenas, donde asistió a la boda de su sobrino Nicolás de Grecia.
No estaba casada ni tuvo hijos, y su vida singular llevó a sus sobrinos a llamarla "Peculiar" o "tía Pecu".
Aprendió piano y fue concertista casi profesional, estudió arqueología y se interesó por el hinduismo, el esoterismo, la ufología y el mundo paranormal.
El otro hermano de la reina Sofía, de 87 años, Constantino, falleció en enero de 2023 a los 82 años. (ANSA).