Murió leyenda de los 007 estadounidenses

El FBI confirmó su muerte en un comunicado.

Webster, que fue la única persona que dirigió ambas agencias, "fue un servidor público dedicado que pasó más de 60 años al servicio de nuestro país, incluso en los Navy Seals, como juez federal, director de la CIA, y su mandato como nuestro Director de 1978 a 1987", subraya el comunicado del FBI.

Como director del FBI, Webster sirvió bajo los presidentes Jimmy Carter y Ronald Reagan.

Luego se desempeñó como director de la CIA de 1987 a 1991 bajo Reagan y el presidente George H.W. Bush.

"Como la única persona que ha dirigido tanto el FBI como la CIA, la integridad inquebrantable y su dedicación al servicio público establecen un estándar para el liderazgo en la aplicación de la ley federal", dijo la Asociación de Agentes del FBI en un comunicado.

Webster nació el 6 de marzo de 1924 en St. Louis. Asistió al Amherst College en Massachusetts y obtuvo su título de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington en St.

Luis.

Sirvió como Teniente de la Marina tanto en la Segunda Guerra Mundial como en la Guerra de Corea. Un abogado en ejercicio en St. Louis desde finales de la década de 1940 hasta finales de la de 1950, Webster pasó a servir como abogado del Distrito Este de Missouri. En la década de 1970, fue nombrado Juez del Tribunal de Distrito y luego Juez del Tribunal de Apelaciones antes de asumir el puesto de director del FBI. (ANSA).