Murió opositor a la dictadura sandinista

El Instituto de Medicina Legal llamó a los familiares para que reconocieran su cadáver.

Alonso Petri, de 64 años, fue detenido junto a su esposa y su hijo el pasado 18 de julio en un operativo policial en Jinotepe (Carazo).

Esa jornada al menos 28 personas, según reportaron organismos de derechos humanos, quedaron en condición de desaparición forzada.

La esposa de Petri fue liberada el mismo día, mientras que él y su hijo nunca regresaron a casa.

Las autoridades nunca informaron de su detención.

El gobierno nicaragüense "entregó muerto al opositor secuestrado y preso político", denunció el Instituto Segovia, en el exilio político.

Durante los 38 días en que permaneció desaparecido, la familia no recibió información sobre su situación. (ANSA).