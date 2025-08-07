Murió Osvaldo Piro, histórico en ámbitos del tango

Falleció en la ciudad de La Falda, provincia de Córdoba, donde residía desde hace un tiempo. La noticia fue confirmada por fuentes de la Academia Nacional del Tango, entidad de la que era miembro.

A lo largo de su carrera, encabezó numerosas giras internacionales que lo llevaron a escenarios de Europa, América y Asia. Se presentó con éxito en países como Holanda, Suecia (donde dirigió en la Academia de Música de Estocolmo), Finlandia, Francia, Suiza, Italia, Alemania, Bélgica y Brasil, donde permaneció tres meses con su orquesta.

También llegó a Japón, consolidando su figura como embajador del tango argentino en el mundo.

En 1965 grabó su primer disco, que en su tapa era presentado por el bandoneonista Aníbal Troilo, una leyenda del tango argentino, quien fue su padrino artístico.

La música volvió a reunirlo hace un par de años con la cantante Susana Rinaldi, de quien fue pareja y con la cual tuvieron una hija y un hijo, ambos cantantes.

Con la vitalidad y la curiosidad intacta, ambos protagonizaron entonces un "Reencuentro", que repasó clásicos y nuevas composiciones, en el Teatro Coliseo, el único aforo teatral del estado italiano fuera de Italia (Ansa).