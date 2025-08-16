Murió Pippo Baudo, símbolo de la TV italiana

Baudo falleció en paz, según informes, en el hospital del Campus Biomédico de Roma, rodeado de sus seres queridos y reconfortado por los sacramentos.

Pippo Baudo, uno de los grandes protagonistas de la historia de la televisión italiana, falleció a los 89 años. Su rostro y su voz acompañaron a generaciones enteras, trayendo emociones, sonrisas y momentos inolvidables. Gracias por todo. Lo escribió la premier Giorgia Meloni en la red social X.

"Con el fallecimiento de Pippo Baudo, Italia pierde uno de los rostros más queridos y reconocibles de la historia de la televisión. Con él, desaparece la personificación más prestigiosa y popular de una pieza clave de la historia artística italiana.

Baudo, un artista de gran sensibilidad cultural, capaz de unir generaciones a través del lenguaje del entretenimiento, mediante la televisión, tuvo la capacidad de narrar las transformaciones del país. En mi nombre y en el del Ministerio de Cultura, expreso mis condolencias y mi solidaridad con su familia", expresó, por su parte, el ministro de Cultura, Alessandro Giuli.

(Ansa).