LA NACION

Murió Pippo Baudo, símbolo de la TV italiana

Artista de gran sensibilidad cultural.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Murió Pippo Baudo, símbolo de la TV italiana
Murió Pippo Baudo, símbolo de la TV italiana

Baudo falleció en paz, según informes, en el hospital del Campus Biomédico de Roma, rodeado de sus seres queridos y reconfortado por los sacramentos.

Pippo Baudo, uno de los grandes protagonistas de la historia de la televisión italiana, falleció a los 89 años. Su rostro y su voz acompañaron a generaciones enteras, trayendo emociones, sonrisas y momentos inolvidables. Gracias por todo. Lo escribió la premier Giorgia Meloni en la red social X.

"Con el fallecimiento de Pippo Baudo, Italia pierde uno de los rostros más queridos y reconocibles de la historia de la televisión. Con él, desaparece la personificación más prestigiosa y popular de una pieza clave de la historia artística italiana.

Baudo, un artista de gran sensibilidad cultural, capaz de unir generaciones a través del lenguaje del entretenimiento, mediante la televisión, tuvo la capacidad de narrar las transformaciones del país. En mi nombre y en el del Ministerio de Cultura, expreso mis condolencias y mi solidaridad con su familia", expresó, por su parte, el ministro de Cultura, Alessandro Giuli.

(Ansa).

LA NACION
Más leídas
  1. En qué canal pasan los Pumas vs. All Blacks, por el Rugby Championship 2025
    1

    En qué canal pasan los Pumas vs. All Blacks por el Rugby Championship 2025 hoy

  2. Sin listas oficializadas, hay más incógnitas en LLA que en Provincias Unidas
    2

    Córdoba. Sin listas oficializadas, hay más incógnitas en LLA que en Provincias Unidas

  3. Cuatrocientos años de historia para una estancia que todavía se mantiene en pie
    3

    Cuatrocientos años de historia para una estancia que todavía se mantiene en pie

  4. La playa que atrapa a los argentinos, a la que cuesta llegar y de la que cuesta irse
    4

    La playa que atrapa a los argentinos, a la que cuesta llegar y de la que cuesta irse

Cargando banners ...