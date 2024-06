musalem de la fed aboga por un enfoque cauto sobre tasas en su discurso de presentación

(Actualiza con citas y detalles)

Por Lindsay Dunsmuir

18 jun (Reuters) - La Reserva Federal solo debería empezar a recortar las tasas de interés tras "meses, y más probablemente trimestres" de caída de la inflación, moderación de la demanda y expansión de la oferta, dijo el martes el presidente de la entidad en San Luis, Alberto Musalem, en sus primeros comentarios públicos sobre política monetaria desde que se puso al frente del banco regional.

"Necesitaré observar un periodo de inflación favorable, moderación de la demanda y expansión de la oferta antes de confiar en que una reducción del rango objetivo para la tasa de los fondos federales es apropiada. Las condiciones podrían tardar meses, y más probablemente trimestres, en manifestarse", dijo Musalem a la CFA Society en San Luis.

En su reunión de la semana pasada, la Fed mantuvo su tasa de referencia entre el 5,25 y el 5,5%, sin cambios por undécimo mes, con el fin de seguir presionando a la economía para que la inflación vuelva a su objetivo del 2%.

Desde entonces, las autoridades monetarias se han alineado para consolidar la opinión de que se contentan con mantener las tasas estables hasta que la economía envíe una señal más clara, ya sea a través de una disminución sostenida del aumento de los precios o de un aumento del desempleo.

En un discurso de amplio alcance, Musalem tampoco descartó nuevas alzas de tasas en caso de que la inflación se sitúe "significativamente" por encima del 2% o se reacelere, aunque subrayó que ese no es su caso base.

Musalem, doctor en Economía y con experiencia en mercados, política pública y bancos centrales, se convertirá el año que viene en miembro con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed. Tomó posesión de su cargo en abril.

El jefe de la Fed de San Luis dijo que espera que el consumo se modere en los próximos trimestres y señaló que, basándose en los datos publicados en lo que va de mes, espera un "bienvenido cambio a la baja" en el índice de precios del gasto de consumo personal para mayo.

No obstante, dijo que no está seguro de que la actual política monetaria sea tan restrictiva como debería.

"Creo que la política monetaria sigue ejerciendo una presión a la baja sobre la demanda agregada y la inflación. También percibo cierta incertidumbre sobre el grado de restrictividad", afirmó, señalando que las condiciones financieras "parecen expansivas para algunas partes de la economía, mientras que son restrictivas en otras".

Preguntado sobre si apoyaba que la Reserva Federal mantuviera su objetivo de inflación del 2% en el futuro, Musalem se mostró decidido, sin embargo, a descartar cualquier idea de elevarlo.

"Va a enturbiar las aguas y la gente no podrá formarse expectativas sobre la inflación a largo plazo (...) No es una idea útil ni oportuna porque acabamos de experimentar los beneficios de no hacerlo". (Reporte de Lindsay Dunsmuir; Editado en español por Carlos Serrano y Héctor Espinoza)

Reuters