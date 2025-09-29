Musalem, de la Fed, dice que está abierto a nuevos recortes, pero que se debe ser prudente

WASHINGTON, 29 sep (Reuters) -

El presidente de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, se mostró abierto a nuevos recortes de las tasas de interés, pero la Fed debe ser prudente y mantenerlas lo suficientemente altas como para seguir conteniendo una inflación que se mantiene aproximadamente un punto porcentual por encima del objetivo del 2% del banco central.

"La política monetaria se encuentra ahora en algún punto entre modestamente restrictiva y neutral", dijo Musalem, que vota la política de tipos de interés este año, en la Universidad Washington de San Luis.

"Estoy abierto a posibles reducciones futuras de las tasas de interés. Sí creo que debemos movernos con cautela porque el margen entre ahora y el punto en que la política monetaria se vuelva excesivamente expansiva es limitado".