Musalem, de la Fed, dice que hay “margen limitado” para nuevos recortes de tasas

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 22 sep (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, dijo el lunes que apoyó el recorte de tasas de interés de la semana pasada como medida de precaución para proteger el mercado laboral, pero indicó que puede haber un "margen limitado" para nuevas rebajas por una inflación aún elevada.

"Apoyé la reducción de 25 puntos básicos en la tasa de política monetaria del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed) la semana pasada como medida de precaución para apoyar el mercado laboral en condiciones de pleno empleo y evitar un mayor debilitamiento", afirmó Musalem en declaraciones preparadas para su presentación en la Brookings Institution en Washington D.C.

"Sin embargo, creo que hay un margen limitado para una mayor relajación sin que la política monetaria se vuelva excesivamente expansiva, y debemos actuar con cautela", agregó.

Musalem tiene voto en las reuniones de política monetaria este año y dijo que sigue pensando que el riesgo de una inflación más persistente por encima del objetivo del 2% de la Fed significa que la tasa de referencia debe seguir siendo lo suficientemente elevada como para compensar el riesgo de un alza de los precios.

Los consumidores siguen gastando, el crecimiento se ha desacelerado pero se mantiene cerca de la tendencia y otros factores como la relajación de las condiciones financieras apoyan la actividad económica, señaló.

Los aranceles están contribuyendo a la inflación y, aunque su impacto ha sido menor de lo esperado, es posible que su efecto total no se deje sentir hasta dentro de unos meses, cuando las empresas ajusten sus precios, añadió.

"La política monetaria debería seguir orientándose hacia la persistencia de una inflación superior al objetivo", afirmó Musalem. Si bien puede haber riesgos para la tasa de desempleo, a menos que estos comiencen a materializarse, "sobrevalorar el mercado laboral podría ser más perjudicial que beneficioso".

La semana pasada, las autoridades de la Fed se mostraron muy divididas sobre la necesidad de nuevos recortes de tasas este año. Mientras que la proyección mediana es de dos reducciones más de un cuarto de punto para fines de 2025, siete responsables no ven apropiados más rebajas.

(Editado en español por Natalia Ramos)