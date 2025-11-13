LA NACION

Musalem, de la Fed, dice que hay que proceder con cautela con tasas de interés

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Musalem, de la Fed, dice que hay que proceder con cautela con tasas de interés
Musalem, de la Fed, dice que hay que proceder con cautela con tasas de interésSeth Wenig - AP

13 nov (Reuters) - Alberto Musalem, presidente de la Reserva Federal de San Luis, reiteró el jueves su opinión de que la política monetaria está ahora más cerca de ser neutral que modestamente restrictiva, lo que deja un margen limitado para relajarla aún más sin llegar a ser excesivamente expansiva.

"De cara al futuro, creo que debemos proceder con cautela", dijo Musalem en la Universidad de Evansville, en Indiana, señalando que la inflación es demasiado alta, del 3%.

"Creo que tenemos que seguir contrarrestando una inflación por sobre el objetivo a la vez que proporcionamos cierto apoyo al mercado laboral".

(Reporte de Ann Saphir; Editado en Español por Manuel Farías)

LA NACION
Más leídas
  1. ¿Por qué el campeón del mundo solo juega amistosos "chatarra"?
    1

    Billetera mata rival: ¿por qué el campeón del mundo solo juega amistosos “chatarra”?

  2. Quiénes tendrán que pagar por este año el impuesto por sus patrimonios, tras una actualización
    2

    Quiénes tendrán que pagar el impuesto por sus patrimonios de este año, tras una actualización

  3. Por qué cada vez más millonarios alquilan y no son propietarios de sus casas
    3

    ¿Por qué cada vez más millonarios alquilan y no son propietarios de sus casas?

  4. Es productor y siembra 3000 hectáreas de un cultivo que hace volar a los aviones
    4

    Furor en el mundo: es productor y siembra 3000 hectáreas de un cultivo que hace volar a los aviones

Cargando banners ...