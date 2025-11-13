Musalem, de la Fed, dice que hay que proceder con cautela con tasas de interés
13 nov (Reuters) - Alberto Musalem, presidente de la Reserva Federal de San Luis, reiteró el jueves su opinión de que la política monetaria está ahora más cerca de ser neutral que modestamente restrictiva, lo que deja un margen limitado para relajarla aún más sin llegar a ser excesivamente expansiva.
"De cara al futuro, creo que debemos proceder con cautela", dijo Musalem en la Universidad de Evansville, en Indiana, señalando que la inflación es demasiado alta, del 3%.
"Creo que tenemos que seguir contrarrestando una inflación por sobre el objetivo a la vez que proporcionamos cierto apoyo al mercado laboral".
(Reporte de Ann Saphir; Editado en Español por Manuel Farías)
