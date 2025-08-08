Musalem de la Fed dice que hay riesgos para los objetivos de inflación y empleo

WASHINGTON, 8 ago (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, dijo el viernes que la entidad se enfrenta a riesgos tanto para sus objetivos de inflación como de empleo y las autoridades monetarias deben sopesar cuál parece la amenaza más grave al decidir si es apropiado reducir las tasas de interés.

Entre los aranceles que presionan al alza los precios y la desaceleración del empleo, "hay riesgos en ambos lados de nuestro mandato", comentó.

"Cuando eso ocurre, cuando hay riesgos en ambos lados, hay que adoptar un enfoque equilibrado, lo que significa que hay que pensar en la probabilidad de fallar en cada lado del mandato, el tamaño del posible fallo y cuánto tiempo durará ese fallo", agregó Musalem.

"Ese es el acto de equilibrio que estamos haciendo ahora mismo", afirmó, sin comentar si cree que la tasa oficial de la Fed debería reducirse en la próxima reunión de septiembre.

