Musalem de la Fed dice que la política monetaria está en lugar correcto, advierte riesgos mercado laboral

Por Michael S. Derby

3 sep (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, dijo el miércoles que la política monetaria del banco central estadounidense está en el lugar correcto dados los datos económicos actuales, en declaraciones que no dieron una señal clara de si apoya un recorte de las tasas este mes.

"El actual ajuste modestamente restrictivo de la tasa de interés oficial es coherente con el actual mercado laboral de pleno empleo y la inflación subyacente casi un punto porcentual por encima del objetivo del 2% de la Fed", dijo Musalem en el texto de un discurso que pronunciará en un acto en el Instituto Peterson de Economía Internacional.

De cara al futuro, Musalem indicó que necesita más datos para decidir hacia dónde cree que debe dirigirse la política monetaria.

"Seguiré actualizando mis perspectivas y mi evaluación del equilibrio de riesgos para buscar una senda prospectiva de tasas de interés que posicione mejor la política monetaria para lograr y mantener el máximo empleo y la estabilidad de precios para todos los estadounidenses", afirmó.

Musalem habló antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del 16 y 17 de septiembre, en la que se espera en general que recorte su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual desde el rango actual del 4,25%-4,50%. El presidente de la Fed, Jerome Powell, indicó a finales del mes pasado que esa medida era posible.

Los argumentos para recortar las tasas se basan en la preocupación de que el mercado laboral corra el riesgo de debilitarse notablemente, incluso cuando la inflación se mantiene por sobre el objetivo del 2% y es probable que empeore debido a los aranceles del presidente Donald Trump a las importaciones.

Está previsto que el Gobierno estadounidense publique el viernes su informe mensual de empleo, muy seguido por los mercados, que proporcionará a los funcionarios de la Fed un dato crucial antes de su decisión sobre las tasas.

Sin embargo, varias autoridades de la Fed han mostrado en las últimas semanas su escepticismo sobre la necesidad de recortar las tasas, dado el actual nivel de inflación de la economía.

En sus declaraciones, Musalem explicó que la Reserva Federal tendrá que equilibrar sus mandatos de empleo e inflación en el futuro. Dijo que el mercado laboral está en pleno empleo en estos momentos, pero añadió: "Espero que el mercado laboral se enfríe gradualmente y permanezca cerca del pleno empleo con riesgos inclinados a la baja".

Musalem también dijo que una variedad de aumentos en las medidas de desempleo subyacente, así como las recientes revisiones a la baja de los datos "han aumentado aún más mi percepción de los riesgos a la baja para el mercado de trabajo". (Reportaje de Michael S.

Derby; Editado en español por Juana Casas)