Musalem de la Fed dice que no se necesitan más recortes; política monetaria en nivel neutral

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 30 ene (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de St. Louis, Alberto Musalem, dijo el viernes que el banco central estadounidense no necesita recortar más las tasas de interés a menos que el mercado laboral comience a deteriorarse o la inflación descienda.

El rango actual de las tasas de interés, situado entre el 3,50% y el 3,75%, es neutral, dijo Musalem en unas declaraciones preparadas para un acto celebrado en la Universidad de Arkansas. Dado que se prevé que la economía siga creciendo por encima de la tendencia, no hay necesidad de añadir estímulos monetarios en un momento en el que tanto las condiciones crediticias como la política fiscal están actuando como "vientos favorables", añadió.

"Veo vientos favorables que respaldan el crecimiento económico", dijo Musalem. "Con una inflación por encima del objetivo y los riesgos para las perspectivas equilibrados, creo que no sería aconsejable bajar las tasas hasta un territorio acomodaticio en este momento".

Musalem dijo que esperaba que la inflación bajara hacia el objetivo del 2% de la Fed desde el nivel actual, que está aproximadamente un punto porcentual por encima de ese nivel, pero también ve riesgos de que pueda persistir. Además, señaló que ahora hay menos riesgo de un "deterioro sustancial" en el mercado laboral.

(Reporte de Howard Schneider; edición de Paul Simao; edición en español de Sofía Díaz Pineda)