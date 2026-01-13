Musalem de la Fed: No apostará aún por la productividad para asegurar el control de la inflación: MNI Webcast

WASHINGTON, 13 ene (Reuters) -

El presidente de la ⁠Reserva ⁠Federal de San Luis, Alberto Musalem, dijo el martes ⁠que ‌aunque ​tenía esperanzas de que la productividad ​de Estados Unidos estuviera ‌aumentando, la ‌Fed no debería ​apostar todavía por ella para llevar la inflación al 2%, y añadió que no había ninguna razón "a corto plazo" para recortar más ⁠las tasas con los precios ​aún por sobre el objetivo.

"Tengo la esperanza de que probablemente estemos en un régimen de mayor productividad. Pero creo ⁠que es demasiado pronto para afirmarlo, y ​desde luego es demasiado pronto para externalizar nuestra tarea de ‍devolver la inflación al 2%", dijo Musalem en un webcast de MNI.

"Veo pocas razones para una mayor ​relajación de la política monetaria a corto plazo".

