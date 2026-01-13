Musalem de la Fed: No apostará aún por la productividad para asegurar el control de la inflación: MNI Webcast
WASHINGTON, 13 ene (Reuters) -
El presidente de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, dijo el martes que aunque tenía esperanzas de que la productividad de Estados Unidos estuviera aumentando, la Fed no debería apostar todavía por ella para llevar la inflación al 2%, y añadió que no había ninguna razón "a corto plazo" para recortar más las tasas con los precios aún por sobre el objetivo.
"Tengo la esperanza de que probablemente estemos en un régimen de mayor productividad. Pero creo que es demasiado pronto para afirmarlo, y desde luego es demasiado pronto para externalizar nuestra tarea de devolver la inflación al 2%", dijo Musalem en un webcast de MNI.
"Veo pocas razones para una mayor relajación de la política monetaria a corto plazo".
(Reporte de Howard Schneider; Edición en Español de Manuel Farías)