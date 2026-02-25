Musalem, de la Fed: política monetaria está equilibrando adecuadamente los riesgos

25 feb (Reuters) -

El presidente de la Reserva Federal de San Luis, Albert Musalem, dijo el miércoles que cree que el nivel actual de las tasas de interés oficiales en Estados Unidos equilibra adecuadamente los riesgos económicos actuales, aunque su escenario base apunta a que la inflación volverá a bajar hacia el 2% más adelante en el año y que el mercado laboral se estabilizará.

"Si se produjera un aumento de los despidos con una baja creación de empleo, podría existir el riesgo de que el mercado laboral se deteriorara aún más; no es mi hipótesis de base, pero creo que podría suceder", dijo Musalem.

"Por el lado de la inflación, existe la posibilidad de que se mantenga más alta de lo que todos desearíamos durante más tiempo... En mi opinión, estos dos riesgos están más o menos equilibrados en este momento". (Reporte de Ann Saphir; edición en Español de Manuel Farías)