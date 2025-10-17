Musalem, de la Fed, se inclina por apoyar recorte de tasas de interés en octubre

Por Michael S. Derby

17 oct (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, dijo el viernes que se inclina por apoyar un recorte de las tasas de interés a finales de octubre.

Preguntado sobre su opinión acerca de bajar las tasas en la reunión de política monetaria de finales de mes, Musalem afirmó que "podría apoyar una senda con una reducción adicional de la tasa de interés oficial" si hay riesgos para el mercado laboral y se contienen los riesgos de inflación.

Pero añadió que la Reserva Federal no debería seguir un rumbo preestablecido y se negó a decir lo que cree que el banco central debería hacer en su reunión de política monetaria de diciembre, en comentarios antes de la reunión anual de miembros del Instituto de Finanzas Internacionales. (Reporte de Michael S. Derby)