Musalem dice que declaración de Powell sobre investigación EEUU fue "muy clara y muy directa"

WASHINGTON, 13 ene (Reuters) -

La declaración ⁠del presidente ⁠de la Fed, Jerome Powell, calificando una ⁠investigación ‌criminal ​del Gobierno federal ​de Estados Unidos sobre él ‌como un "pretexto" ‌para una ​disputa sobre las tasas de interés fue "muy clara y muy directa", dijo el martes el presidente ⁠de la Fed de St. ​Louis, Alberto Musalem.

El funcionario dijo que no haría más comentarios sobre un "asunto legal."

"Lo ⁠que sí diré es que ​la independencia del banco central con respecto a ‍la política monetaria es un activo valioso para un país", señaló Musalem en ​un webcast de MNI. (Reporte de Howard Schneider; editado en ‍español por Javier Leira)