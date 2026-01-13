Musalem dice que declaración de Powell sobre investigación EEUU fue "muy clara y muy directa"
WASHINGTON, 13 ene (Reuters) -
La declaración del presidente de la Fed, Jerome Powell, calificando una investigación criminal del Gobierno federal de Estados Unidos sobre él como un "pretexto" para una disputa sobre las tasas de interés fue "muy clara y muy directa", dijo el martes el presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem.
El funcionario dijo que no haría más comentarios sobre un "asunto legal."
"Lo que sí diré es que la independencia del banco central con respecto a la política monetaria es un activo valioso para un país", señaló Musalem en un webcast de MNI. (Reporte de Howard Schneider; editado en español por Javier Leira)