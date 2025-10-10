Musalem se muestra abierto a un recorte de tasas Fed, pero con cautela

10 oct (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, dijo el viernes que, dado que las tasas de interés se encuentran ahora entre moderadamente restrictivas y neutrales, es posible que haya margen para otro recorte con el fin de apuntalar al mercado laboral, pero instó a la cautela debido a una inflación demasiado elevada.

"Estoy abierto a una posible nueva reducción de las tasas de interés para proporcionar un seguro adicional frente al debilitamiento del mercado laboral", dijo Musalem.

"Creo que debemos actuar con cautela porque hay un margen limitado para una mayor relajación antes de que la política monetaria pueda volverse excesivamente expansiva, y creo que la política monetaria debe seguir inclinándose frente a la persistencia de la inflación". (Reporte de Ann Saphir; Editado en español por Manuel Farías)