Musalem se muestra abierto a un recorte de tasas Fed, pero con cautela
- 1 minuto de lectura'
10 oct (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, dijo el viernes que, dado que las tasas de interés se encuentran ahora entre moderadamente restrictivas y neutrales, es posible que haya margen para otro recorte con el fin de apuntalar al mercado laboral, pero instó a la cautela debido a una inflación demasiado elevada.
"Estoy abierto a una posible nueva reducción de las tasas de interés para proporcionar un seguro adicional frente al debilitamiento del mercado laboral", dijo Musalem.
"Creo que debemos actuar con cautela porque hay un margen limitado para una mayor relajación antes de que la política monetaria pueda volverse excesivamente expansiva, y creo que la política monetaria debe seguir inclinándose frente a la persistencia de la inflación". (Reporte de Ann Saphir; Editado en español por Manuel Farías)
Otras noticias de Reserva Federal
- 1
El Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte
- 2
Tendría que vivir dos años pero logra acercarse a los 40: en su ADN está el secreto
- 3
Vaca Muerta: YPF firmó un acuerdo clave para exportar el gas argentino
- 4
Premio Nobel de la Paz 2025 para María Corina Machado por su lucha por la democracia en Venezuela