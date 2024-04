Museo Al Shindagha: un recorrido moderno por el rico patrimonio y el tapiz cultural de Dubái

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--abr. 29, 2024--

Mientras Dubái se prepara para acoger la prestigiosa Conferencia General del Consejo Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés) por primera vez en la región de Oriente Medio y Norte de África (MENASA) en 2025, el Museo Al Shindagha se dispone a desempeñar un papel fundamental en este acontecimiento histórico. Gestionado por la Autoridad de Cultura y Artes de Dubái (Dubai Culture), el museo es un testimonio del rico patrimonio y tapiz cultural de los EAU.

Al Shindagha Museum, the UAE’s largest heritage museum on the banks of Dubai Creek (Photo: AETOSWire)

El Museo Al Shindagha, el mayor museo patrimonial de los Emiratos Árabes Unidos, es una parada imprescindible en la ruta para entender Dubái. Teje un tapiz único de historias y ofrece recorridos distintivos que guían a los visitantes a través de 22 pabellones ubicados en más de 80 casas históricas, que celebran la historia y la cultura de Dubái. El museo ofrece a sus visitantes la oportunidad de sumergirse en el pasado emiratí a través de diversas colecciones, exposiciones y materiales de archivo. El museo y más de 100 miembros de la comunidad colaboraron en la obtención de estos materiales, lo que ilustra el esfuerzo compartido entre el museo y la población por preservar y mostrar su legado colectivo.

El museo presenta sus contenidos de forma moderna y atractiva, empleando tecnología de interpretación avanzada y herramientas educativas interactivas para mostrar la evolución y los logros de Dubái. Todo ello pone de relieve la relevancia de las colecciones del museo, que captan la esencia del patrimonio de Dubái a través de la lente de su tejido urbano en desarrollo.

Los pabellones del Museo Al Shindagha buscan presentar un equilibrio entre los modelos de interpretación pasiva e interactiva. El museo se centra en la conservación de las historias orales de la nación. Gracias a la tecnología emergente empleada en todos los pabellones, como el de “Culture of the Sea” y el de “Life of Land: Expressions House”, se ha podido digitalizar y difundir contenidos.

El pabellón “Dubai Creek: Birth of a City” ofrece a los visitantes un viaje audiovisual envolvente que resume la extensa historia del desarrollo del emirato. Como complemento a este viaje sensorial, la “Perfume House” acerca a los visitantes a las raíces históricas y aromáticas de Dubái, ofreciendo una evocadora exploración a través de los aromas que la han perfumado.

El Museo Al Shindagha desempeña un papel fundamental como custodio del riquísimo patrimonio cultural de Dubái. No es simplemente un museo, sino un testimonio vivo del rico pasado de la ciudad, que sigue creciendo gracias a los contenidos locales y a la retroalimentación que genera su principio rector de ser un museo del pueblo para el pueblo.

