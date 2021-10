Museo Británico expondrá el más antiguo mapa astral

En esta imagen proporcionada por la Oficina Estatal de Dirección de Patrimonio y Arqueología Saxony-Anhalt el Disco Celeste de Nebra. El Museo Británico exhibirá por primera vez en Gran Bretaña el disco al que califica como el mapa astral más antiguo del mundo en una importante exposición sobre el mundo de Stonehenge que se inaugurará en 2022. (Juraj Liptak/State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt via AP)