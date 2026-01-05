Museo del louvre de parís abre, pero algunas partes permanecen cerradas por huelga del personal

PARÍS, 5 ene (Reuters) - El Museo del Louvre de ⁠París, afectado por un ⁠robo de joyas en octubre y por un conflicto laboral, abrió ⁠sus puertas ‌el ​lunes con tres horas de retraso, pero ​algunas partes permanecían cerradas por una ‌huelga de sus trabajadores.

El personal ‌se reunió a ​primera hora del día para decidir si reanudaba la huelga continua en protesta por las condiciones salariales y laborales. La protesta comenzó el mes pasado, pero se desconvocó el 19 de ⁠diciembre, antes de las vacaciones de Navidad.

El Louvre es ​el museo más visitado del mundo, pero se ha visto afectado por el robo de octubre, cuando cuatro ladrones se llevaron joyas por valor de 102 millones ⁠de dólares. Las joyas siguen desaparecidas.

También se ha visto ​afectado por recientes problemas de infraestructura, como una fuga de agua que dañó libros antiguos, poniendo ‍de manifiesto el estado de deterioro del museo.

Los sindicatos afirman que el personal del Louvre está sobrecargado de trabajo y mal gestionado, y ​reclaman más contrataciones, aumentos salariales y un mejor uso del dinero del museo.

(Reporte de Sarah Meyssonnier y Dominique ‍Vidalon; editado en español por Carlos Serrano)