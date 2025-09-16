Museo Nacional Thyssen-Bornemisza abrirá gratis los sábados por la noche con la iniciativa 'Noches Thyssen con Uber'

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Museo Nacional Thyssen Bornemisza abrirá por la noche en las 'Noches Thyssen con Uber', una iniciativa que ofrecerá acceso gratuito a las exposiciones temporales y a algunas salas de la colección permanente del museo los sábados de 21:00 a 23:00 horas, además de experiencias musicales y gastronómicas en ocasiones señaladas. El objetivo de esta colaboración con la plataforma Uber es ofrecer una experiencia cultural atractiva para los más jóvenes, y consolidar la iniciativa como "una alternativa de ocio nocturno para el fin de semana", como ha señalado el director gerente del Museo Thyssen, Evelio Acevedo, en un comunicado. En este sentido, Acevedo ha explicado que una de las "grandes líneas estratégicas" de la pinacoteca es el rejuvenecimiento de sus audiencias, y considera que esta iniciativa es un "elemento fundamental para ello", ya que las 'Noches Thyssen' atraen a una mayoría de visitantes de entre 18 y 35 años.

"Queremos ser parte activa de la vida cultural de Madrid, contribuir a que siga creciendo y a que su riqueza llegue todavía más lejos. Esperamos que las 'Noches Thyssen con Uber' se consoliden pronto como uno de los planes de ocio nocturno de los madrileños", ha expresado también el director general de Uber en Iberia, Felipe Fernández Aramburu.

THYSSEN EN UBER EATS

Como parte del acuerdo, Uber Eats, la plataforma de envíos a domicilio de Uber, incorporará a su catálogo la tienda del Museo Thyssen. A través de su tienda virtual en Uber Eats, los usuarios podrán adquirir platos y tazas de cerámica, delantales, termos o bolsos basados en algunas de las obras más representativas de artistas como Kandinsky, Lacroix, Juan Gris, Marsh o Mondrian.

"La incorporación de la tienda del Museo Thyssen es un salto cualitativo para Uber Eats en nuestra apuesta por ofrecer casi casi de todo en nuestra aplicación", ha dicho la directora general de Uber Eats en Iberia, Courtney Tims.